به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مانی‌فر، عصر چهارشنبه در همایش ملی «مدیریت انرژی در ساختمان» در شیراز با تاکید بر اهمیت حوزه انرژی و مدیریت مصرف گفت: بخش ساختمان بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهد که ۷۰ درصد از این ۴۰ درصد نیز سهم ساختمان‌های عمومی دولتی و غیر دولتی است.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با این وضعیت احتمالاً سال آینده در همین فصول پیک مصرف، بالغ بر ۶۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داشته باشیم.

مانی فر با بیان اینکه باید مبحث ۱۹ و سایر مقررات ملی ساختمان رعایت شود زیرا امروز در شرایط ناترازی انرژی در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم ادامه داد: علت اینکه موضوع انرژی کمتر از سایر مباحث مورد توجه قرار گرفته این است که هیچکدام از ما خود را متولی انرژی ساختمان نمی‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه پنجره‌های عایق و دوجداره حاصل همکاری مهندسان با بخش صنعت است افزود: در تابستان امسال هیچکدام از ما خواهان قطع برق ادارات یا خاموش کردن تأسیسات سرمایشی نبودیم اما این اتفاق افتاد، ساعت کار و حضور در ادارات دولتی کم شد که باید تلاش کنیم این مساله مدیریت شده و تعامل بخش دانش با صنعت بیشتر شود.