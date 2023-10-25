به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه مقاومت عراقی موسوم به «مجاهدین مقاومت اسلامی عراق» با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت حمله راکتی علیه پایگاه نظامیان آمریکایی در روستای خراب الجیر در شمال شرق سوریه را بر عهده گرفت.

بر پایه این گزارش، گروه مقاومت اسلامی عراق امشب از حمله به نیروهای اشغالگر آمریکایی در فرودگاه ابوحجر در حومه حسکه سوریه خبر داد.

مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: مبارزان مقاومت پایگاه اشغالگران آمریکایی در فرودگاه «ابوحجر خراب الجیر» واقع در شمال سوریه را هدف حملات موشکی قرار داده‌اند.

طبق این بیانیه، موشک‌های شلیک شده مستقیماً به اهداف مورد نظر اصابت کرده است.

مقاومت اسلامی عراق روز قبل با پهپاد به دو پایگاه نظامی آمریکا در سوریه (میدان نفتی العمر) در استان دیر الزور و پایگاهی در الشداد حمله کرد. این حمله ساعاتی پس از آن صورت گرفت که این سازمان مسئولیت حملات پهپادی به پایگاه نظامی تنف را بر عهده گرفت.

گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق عصر سه‌شنبه نیز پایگاه نظامیان آمریکا در عین الاسد (غرب عراق) را بار دیگر هدف حمله راکتی قرار داد.

مقاومت اسلامی عراق پیشتر هشدار داده بود که با توجه به همدستی آمریکا با رژیم غاصب در جنایات غزه، پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف حملات قرار می‌‎دهد.

از سوی دیگر، فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» در گفت‌وگو با شبکه خبری «ان.بی.سی» اعتراف کرد که «۲۴ نفر از نظامیان آمریکا در حملات صورت گرفته علیه پایگاه‌های این کشور در خاک عراق و سوریه زخمی شدند.»

پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه گفت که نیروهای آمریکایی در طول هفته گذشته حداقل ۱۰ بار در عراق و سه بار در سوریه مورد حمله موشکی و پهپاد قرار گرفته‌اند.

ارتش آمریکا به طور غیرقانونی مناطقی را در شرق و شمال شرق سوریه در استان‌های دیرالزور، الحسکه و رقه که بزرگ‌ترین میادین نفت و گاز سوریه در آن قرار دارد، کنترل می‌کند. دمشق به صورت رسمی بارها حضور نیروهای آمریکایی در خاک خود را اشغال و دزدی دولتی به منظور سرقت آشکار نفت خوانده است.