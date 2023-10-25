ایجاد مراکز مجهز بستری موقت در شهرهای فاقد بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی افزود: برخورداری عادلانه آحاد جامعه از خدمات درمانی مناسب و مدیریت بهینه منابع سلامت کشور در چارچوب سطح بندی و ارتقای بهره وری و جلب رضایت مردم از جمله اهداف اصلی وزارت بهداشت است.

وی گفت: در جهت اجرای اسناد بالادستی و برنامه‌های وزارت بهداشت، طی آئین نامه ابلاغی در شهرستان‌های با جمعیت ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر فاقد بیمارستان که تا اولین و نزدیک ترین بیمارستان بیش از نیم ساعت با خودرو فاصله داشته باشند، امکان ایجاد و بهره برداری از مراکز منتخب شبانه روزی سلامت در مراکز موجود خدمات جامع سلامت معاونت بهداشتی وجود خواهد داشت.

واعظی با بیان اینکه این مراکز مجهز به فضای بستری موقت و امکانات احیای قلبی ریوی و اتاق عمل سرپایی جهت انجام جراحی‌های کوچک خواهند بود، افزود: همچنین خدمات دوراپزشکی پس از ابلاغ ضوابط و تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: بیمارستان معین که معمولاً نزدیک ترین بیمارستان به مرکز منتخب شبانه روزی سلامت است و توسط هیأت رئیسه دانشگاه و مطابق نقشه ارجاع بر اساس سطح بندی خدمات تعیین می‌شود، تأمین کننده خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی بستری برای بیماران اعزامی از مراکز منتخب است.

واعظی گفت: خدمات قابل ارائه در مراکز منتخب شبانه روزی سلامت شامل بسته کامل خدمات بهداشتی، خدمات تشخیصی درمانی سرپایی، خدمات احیا قلبی ریوی و حیات بخش اورژانس و پایدارسازی بیماران بدحال، خدمات اولیه تروما و حوادث ترافیکی، پذیرش اولیه و پاسخگویی به بیماران ترومایی و احیا پیشرفته بیماران ترومایی، پذیرش و پاسخگویی و مدیریت بیماران مراجعه کننده با ظرفیت ارتقا یافته، ارائه خدمات مامایی و زایمان، خدمات انتقال و اعزام بیماران اورژانسی به بیمارستان معین، خدمات آزمایشگاهی سطح یک به منظور انجام آزمایش‌های درخواست شده توسط پزشک، خدمات رادیولوژی به منظور انجام عکس برداری ساده بر اساس دستور پزشک، خدمات دارویی سطح یک و خدمات بستری تحت نظر کوتاه مدت است.

وی با اشاره به مشارکت عملیاتی سازمان اورژانس کشور در این مراکز، گفت: سازمان اورژانس کشور ضمن تقویت پرسنلی بخش اورژانس این مراکز، در امر اعزام و انتقال ایمن مددجویان و مصدومین نقش نیز محوری دارند. با استقرار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ و اختصاص آمبولانس متناسب در مراکز منتخب شبانه روزی سلامت که توسط منابع اختصاص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین و به صورت تجمیع یافته ارائه خدمت می‌کنند، زنجیره خدمت کامل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در خصوص فرایند مجوز درخواست تأسیس، بهره برداری و فعالیت این نوع مراکز گفت: ارزیابی، نیاز سنجی و طرح در کمیته مشترک دانشگاهی متشکل از رئیس، معاونین بهداشت، درمان، توسعه و رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه مربوطه انجام و پس از اخذ مصوبه اولیه از کمیته مشترک دانشگاه مبنی بر ایجاد مراکز منتخب شبانه روی سلامت، ثبت و ارسال درخواست تجمیع واحدها در قالب مرکز منتخب از طریق سامانه صدور پروانه‌های وزارت متبوع و صدور موافقت اصولی پس از تصویب کمیسیون قانونی، طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت بهداشت از جمله مراحل اخذ مجوز است.