۱.۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه با اشاره به این که این استان دارای ۹ گمرک مرزی و داخلی است که شامل گمرکات پلدشت بازرگان سرو رازی خوی تمرچین مهاباد و سردشت می‌شود گفت: صادرات گمرکات استان در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزشی ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: خروجی محموله‌های صادراتی سایر گمرکات از طریق مبادی رسمی استان به میزان یک هزار و ۲۷۶ میلیون دلار بوده به وزن یک میلیون و ۴۳۰ هزار تن کالا از طریق گمرکات داخلی ارسال و از طریق مبادی رسمی استان از کشور خارج شده است.

جنگجو خاطرنشان کرد: میزان واردات نیز در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته از لحاظ وزنی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته و از لحاظ ارزشی نیز ۵ درصد کاهش یافته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی تصریح کرد: روزانه بیش از ۱۲ هزار نفر مسافر و همچنین ۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه کامیون حامل کالا نیز از مبادی رسمی استان در حال تردد می‌باشند.

جنگجو با بیان این که در حال حاضر علاوه بر گمرک بازرگان، گمرکات رازی سرو و تمرچین نیز به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند گفت: علاوه بر دو دستگاه ایکس ری در گمرک بازرگان قرار است یک دستگاه ایکس ری جدید نیز در مرز سرو به زودی نصب شود.

وی همچنین از اجرای طرح جامع گمرک بازرگان در سال جاری خبر داد و افزود: با پایان اجرای این طرح ظرفیت پذیرش تردد کامیون‌ها به ۱۵۰۰ دستگاه در روز افزایش خواهد یافت که پیشرفت فیزیکی این طرح جامع ۷۰ درصد است و طی همین سال به بهره برداری خواهد رسید.