2 میلیون تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

خالد جنگجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی چهارماهه امسال بیش از ۲ میلیون تن کالا از مبادی استان خارج شده که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص تردد مسافر ار گمرکات استان نیز افزود: در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۱۵ هزار مسافر و یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون از گمرکات آذربایجان‌غربی تردد می‌کنند.

جنگجو با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گمرکی گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، زیرساخت‌ های موجود پاسخگوی نیازهای روز نیست و باید تجهیزات الکترونیکی در مبادی استان ارتقا یابد تا تشریفات گمرکی با حداقل زمان و بیشترین سرعت انجام شود. در همین راستا، استقرار تجهیزات پایش الکترونیکی در گمرکات استان در دستور کار قرار دارد.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر سه دستگاه ایکس‌ری کامیونی در مرز بازرگان و یک دستگاه در مرز سرو مستقر است و زیرساخت استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری در گمرکات پیرانشهر و رازی خوی نیز با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت در حال اجراست که طبق وعده پیمانکار، تا سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

جنگجو با بیان اینکه استان دارای ۹ گمرک شامل ۶ مبادی رسمی و سه گمرک داخلی است، افزود: مرز کوزه‌رش نیز پس از تکمیل زیرساخت‌ها به مجموعه گمرکات استان اضافه خواهد شد.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی همچنین از وجود ۶ بازارچه مرزی در استان خبر داد و گفت: با اضافه شدن دو بازارچه جدید، تعداد بازارچه‌های مرزی به هشت مورد افزایش خواهد یافت و ایجاد زیرساخت‌ها در بازارچه ساری‌سو نیز با جدیت در حال پیگیری است.

جنگجو با اشاره به اینکه مرز رازی خوی تنها مرز ریلی ایران با اروپا است، اظهار کرد: فعالیت‌های گمرکی این مرز در سال جاری ۳۰۰ درصد افزایش یافته و فاز سوم توسعه آن نیز در حال اجراست.

وی با بیان اینکه مرزهای بازرگان و تمرچین فعال‌ترین مرزهای استان هستند، گفت: طرح جامع توسعه چهار مرز رسمی بازرگان، رازی، سرو و تمرچین به تصویب رسیده و پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح‌ها آغاز خواهد شد.