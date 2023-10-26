ثبت نام ۳۷۴ داوطلب نمایندگی مجلس از استان زنجان قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی روز پنج شنبه با بیان اینکه تعداد ثبت نامی ها حدود ۶۰ درصد نسبت به مجلس یازدهم رشد داشته است، گفت: از حوزه انتخابیه زنجان - طارم ۲۲۰ داوطلب؛ ابهر- خرمدره و سلطانیه ۵۸ داوطلب؛ ماهنشان – ایجرود ۶۱ داوطلب و خدابنده ۳۵ داوطلب ثبت نام خود را قطعی کرده اند.

وی افزود: از تعداد کل ثبت‌نام کنندگان نهایی در استان زنجان، ۴۲ نفر از بانوان و ۳۳۲ نفر را آقایان تشکیل می دهند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه بیشترین ترکیب سنی ثبت نام کنند گان به ترتیب در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال ۸۳ نفر، ۴۶ تا ۵۰ سال ۷۱ نفر، ۵۱ تا ۵۵ سال ۶۸ نفر و ۳۶ تا ۴۰ سال ۶۶ نفر هستند، اضافه کرد: از این تعداد ۴۸ نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری (حدود ۱۲ درصد ثبت‌نام‌کنندگان)، ۲۹۹ نفر کارشناسی ارشد (حدود ۷۹ درصد)، ۱۶ نفر کارشناسی (حدود ۴ درصد) و ۱۱ نفر نیز مدرک حوزوی (حدود ۲ درصد) هستند.

رفیعی با بیان اینکه طبق قانون از امروز ۴ آبان ماه کار هیات های اجرایی برای بررسی صلاحیت ها آغاز و ۱۵ روز مهلت دارند، افزود: انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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