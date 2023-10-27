انتظار برای گشایش شاهرگ شمال غربی

خبرگزاری مهر -گروه استانها- سکینه اسمی: آزادراه ارومیه - تبریز از جمله طرحهای زیربنایی حوزه راه در منطقه شمال غرب محسوب میشود، این آزادراه علاوه بر کاهش ۱۰ کیلومتری فاصله بین ۲ شهر، در صورت تکمیل بسترساز رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه شمال غرب و توسعه صنعت گردشگری در مناطق پیرامون دریاچهارومیه خواهد شد.
پروژه آزاد راه ارومیه تبریز به طول تقریبی ۱۶۴ کیلومتر از شهر ارومیه آغاز و با گذر از پل میان گذر دریاچه ارومیه و جزیره اسلامی با عبور از سه راهی خاصبان و جنوب شهر سهند به شهر تبریز متصل میشود.
این پروژه در ۶ قطعه اجرا میشود که قطعه اول و دوم آن در حوزه جغرافیایی آذربایجان غربی واقع شده و روند اجرای آن اتمام یافته از قطعه سوم که در استان آذربایجان غربی شرقی واقع شده است اما با گذشت یک دهه قطعه سوم این طرح در بلاتکلیفی رها شده است.
خلع ید پیمانکار و واگذاری پروژه به پیمانکار جدید
به دلیل واقع شدن این آزاد راه در انتهای آذربایجان شرقی عنوان میشود این طرح مزیتی اقتصادی برای استان آذربایجان شرقی ندارد ولی برعکس این استان اتمام آزاد راه ارومیه - تبریز مزیتهای اقتصادی و حمل و نقلی زیادی برای آذربایجان غربی دارد، این در حالی است که هنوز با وعدههای مکرر ارادهای برای رفع نواقص آن دیده نمیشود.
هم اکنون مدیریت ساخت آزادراه ارومیه - تبریز که از سال ۹۱ آغاز شده در دست وزارت راه و شهرسازی است اما تعلل در خلع ید پیمانکار و جذب سرمایه گذار جدید موجب کندی و توقف روند اجرای این طرح و به یکی از چالشهای اساسی و مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.
بر اساس وعده مسئولان این طرح با خلع ید پیمانکار قدیمی به پیمانکار جدید واگذار شده و این طرح هم اکنون در حال اجراست اما با توجه به روند کند اجرا امسال نیز این پروژه به اتمام نمیرسد.
آزاده راه ارومیه - تبریز در ۶ قطعه اجرا میشود که قطعه اول به طول ۲۴.۵ کیلومتر از ارومیه تا ساحل غربی دریاچه ارومیه است، قطعه دوم به طول ۱۵.۵ کیلومتر در خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه قرار دارد و قطعه سوم نیز به طول ۲۹ کیلومتر از ساحل شرقی دریاچه ارومیه تا سه راهی سرای (جزیره اسلامی) واقع شده است.
قطعه سوم این طرح که باید تعیین تکلیف شود به طول ۲۹ کیلومتر از ساحل شرقی دریاچه ارومیه تا سه راهی سرای (جزیره اسلامی) بوده و مسیر مصوب این قطعه عبور محور از پیرامون جزیره اسلامی یا گزینه ساحلی دریاچه ارومیه بود، ولی بنا به درخواست مقامات استانی و طرف مشارکت جهت تغییر کریدور در این قطعه از گزینه ساحلی به گزینه کوهستانی با احداث تونل در دست انجام است.
احداث قطعه سوم آزادراه ارومیه به تبریز «از آق گنبد به سرای» و ادامه احداث تونلها به دلایل مختلف از پیمانکار بخش خصوصی گرفته شده و اما با گذشت مدت زمان زیادی هنوز این بخش از طرح تعیین تکلیف نشده است.
پیش بینی بهره برداری طرح آزاد راه ارومیه- تبریز تا تابستان سال آینده
یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت آزاد راه ارومیه - تبریز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آزاد راه از سال ۹۱ با مجوز شورای اقتصاد دولت و ترک تشریفات به بنیاد تعاون فراجا واگذار شد که در شش قطعه هم اکنون در حال اجرا است اما با وجود اتمام قطعه ۱ و ۲ پروژه در سمت ارومیه است هنوز تحویل داده نشده است.
سیدسلمان ذاکر با بیان اینکه قطعه سوم این طرح با تغییر از عوارضی تا روستای سرای هم اکنون از روستای آغ گنبد تا روستای سرای مقرر شده است اجرا شود، گفت: در این مسیر دو تونل رفت و برگشت باید اجرایی شود که هر تونل به طول کیلومتر و ۴۰۰ متر است اما هنوز اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم تحقق وعدههای وزارت راه در آزاد راه ارومیه - تبریز گفت: هم اکنون با خلع ید پیمانکار قدیمی و واگذاری به پیمانکار جدید روند اجرای پروژه خوب است اما باید تسریع یابد.
ذاکر با اشاره به اینکه پیش بینی میشود پروژه آزاد راه ارومیه- تبریز تا تابستان سال آینده به اتمام برسد، عنوان کرد: با اتمام این طرح ضمن صرفه جویی در مصرف سوخت شاهد کاهش تصادفات از سمت ارومیه خواهیم بود.
لزوم تعیین تکلیف قطعه ۱ و ۲ آزاد راه ارومیه- تبریز
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تکمیل تونلهای پروژه آزادراه ارومیه-تبریز باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، گفت: این پروژه به طول کلی ۱۶۴ کیلومتر و ساخت آن در شش قطعه تعریف شده که قطعه ١ و ۲ در حوزه آذربایجانغربی و قطعه ٣ تا ۶ در حوزه آذربایجان شرقی است.
محسن حمزه لو ادامه داد: برای اینکه ارتباط کریدور بزرگراهی غرب کشور و همچنین بزرگراه بین المللی ارومیه- سرو با مرکز کشور تسهیل یابد، باید قطعههای باقی مانده آزادراه ارومیه- تبریز تکمیل شود و با توجه به نقش پدافندی غیرعامل این پروژه میتوان گفت اتمام قطعه ٣ آزادراه ارومیه- تبریز نیاز حیاتی توسعه و زیرساخت لازم بخشهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری آذربایجان غربی قلمداد میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی یادآور شد: مراحل ساخت قطعه ١ و ٢ آزادراه ارومیه-تبریز در حوزه آذربایجانغربی پایان یافته که پل میان گذر دریاچه ارومیه بخشی از قطعه ٢ این آزادراه است اما به دلیل اختلاف پیمانکار به دلیل مشکلات مالی و نیز شرکت ساخت و توسعه راهها و اداره کل راهداری آذربایجان غربی این دو قطعه تحویل داده نشده و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه قطعه ۳ تا ۶ این پروژه با مبلغ ۱۲ همت طی فراخوان به پیمانکار جدید واگذار شده است، گفت: این پروژه جزو مصوبات سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
با توجه به همسایگی استان آذربایجان غربی با کشورهای ترکیه و عراق و کشورهای پرتعداد منطقه قفقاز، بهره برداری از آزادراه تبریز - ارومیه میتواند زمینه ساز ایفای نقش مؤثرتر منطقه شمال غرب در سیاست توسعه مناسبات منطقهای کشورمان با همسایگان باشد.
نظر شما