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۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۱

عبداللهی خبر داد؛

محفل شعر «سحر نزدیک است» برگزار می‌شود

محفل شعر «سحر نزدیک است» برگزار می‌شود

دبیر محفل شعر «سحر نزدیک است» گفت: این محفل شاعرانه دوشنبه ٨ آبان در سالن کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبداللهی شاعر و دبیر محفل شعر سحر نزدیک است، گفت: محفل شعر «سحر نزدیک است» دوشنبه ٨ آبان با حضور شاعرانی از جمله ناصر فیض، علیرضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، علی داوودی، علی محمد مؤدب، محمود حبیبی کسبی، مرتضی حیدری آل کثیر، غلامرضا آقاسی، علی اکبر فرهنگیان، نغمه مستشارنظامی، سعیده حسینجانی، حسنا محمدزاده، فریبا یوسفی، مریم رزاقی، عارفه دهقانی، محدثه آشتیانی، زهراسادات قاسمی برگزار خواهد شد.

دبیر محفل شعر سحر نزدیک است، گفت: جمعیت دفاع از ملت فلسطین با همکاری کمیته حمایت از انتفاضه ملت فلسطین نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در لبیک به رهبر انقلاب، مبنی بر انعکاس حماسه ملت فلسطین در قالب شعر، این محفل شعر را با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشور و نمایندگان جنبش‌های مقاومت در ایران و همچنین شاعران شعر انقلاب و مقاومت برگزار می‌کند.

وی افزود: در این مراسم فاطمه صدرزاده دختر شهید صدرزاده نیز نوشته ای را به کودکان غزه تقدیم خواهد کرد.

محفل شعر سحر نزدیک است، دوشنبه ٨ آبان ١٤٠٢ از ساعت ۱۴ تا ١٧ در سالن کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

کد مطلب 5922960

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