به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: دومین نشست ۳+۳ قفقاز در تهران در سطح وزیران و وزرای امورخارجه در تهران برگزار شد و به عبارتی اجلاس تهران بالاترین سطح نشست کشورهای قفقاز طی سه دهه گذشته بود.
وی با بیان اینکه مساله قفقاز در سالهای اخیر پرتنش بوده است، افزود: به نظر میرسد سناریوی مبنی بر اینکه طرفین جایی برای صلح بگذارند و باز شدن پای صهیونیستی غربیها به منطقه و شکلگیری کریدوری در قفقاز باعث شد تا فصل صلح در منطقه قفقاز گشوده نشود.
امام جمعه تبریز گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران حل و فصل مسائل به دست خود بازیگران است و نباید دیگران سناریویی برای آنها بنویسند و باید همه طرفین نیز به حق و حقوق خود قائل شوند و زیادهخواه نباشند.
آلهاشم در ادامه خطاب به برخی کشورهای همسایه گفت: آیا حوادث غزه را دیدید و متوجه شدید که رژیم صهیونیستی تکیهگاه خوب و مطمئن نیست و آتش میدان دادن به آنها در وهله اول به چشم خود کشورهای همکار با این رژیم متلاشی خواهد رفت.
وی ادامه داد: سران کشورهای مسلمان باید بدانند دنیا امروز در مقابل رژیم صهیونیستی است و به رفت و آمدهای قدرتهای غرب نگاه نکنید زیرا ترس آنها از فروپاشی این رژیم صهیونیستی است از اینرو قطعاً حسن نیت نسبت به این رژیم پشیمانی و خسران در بر دارد.
نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: دیروز به این حقیقت تلخ اعتراف کردند که در مساله قدس و حمایت از آرمان فلسطین سیاست یکی به میخ و یکی به نعل جواب ندارد زیرا ساختار دنیا اجازه این سیاست را نمیدهد و باید دنیای اسلام با یکصدا و بدون لکنت از مردم مظلوم فلسطین حمایت کند.
وی تصریح کرد: پس از دو هفته از آغاز عملیات طوفان الاقصی در این دو هفته اتفاقات کمنظیر و در برخی موارد بینظیر را شاهد بودیم یعنی از یک طرف رژیم وحشی و رو به موت صهیونیستی از طرف دیگز شاهد برانگیختگی رژیم صهیونیستی بودیم به طوری که رژیم صهیونیستی جنایت میکند تا بلکه این شکست طوفان الاقصی را جبران کند در حالی که ارتکاب جنایت جنگی در هیچ جای دنیا دستاورد محسوب نمیشود و این حملات کور و وحشیانه صرفاً به خاطر این است تا صهیونیستها شکست موقت را با هیاهیو پنهان کنند.
خطیب نماز جمعه تبریز با بیان اینکه اخیراً صهیونیستها حمله زمینی به غزه را مطرح کردهاند، گفت: باید به آنها گفت که پیامدهای حمله زمینی بزرگتر از توان جبرانشان خواهد بود چراکه تمام هنر ارتش رژیم صهیونیستی در شلیک بمب است و در هیچ جنگ زمینی موفق بیرون نیامدند و قطعاً توان این را ندارند به منطقه پیچیده و رازآلود به نام غزه شوند.
امام جمعه تبریز ابراز کرد: اگر مساله غربیها جلوگیری از توطئه دامنه غرب باشد، تنها راه متوقف کردن رژیم صهیونیستی در همین نقطه و زمان است پس اگر جنایت تداوم پیدا کند زنجیره از رویدادها شکل خواهد گرفت.
وی افزود: دفاع از حرم مختص سوریه و عراق نیست زیرا قبل از آنها مسجد الاقصی حرم است و امت اسلامی تنها نخواهند ماند.
وی به بیخاصیتی سازمان ملل متحد اشاره کر و گفت: سکوت آنها به تجاوزها و جنایتها و قلدر معابی صهیونیستی که بیداد میکند و چشمپوشی و بستن چشم این سازمان بر نسلکشی مردم غره و فلسطین حاکی از بیخاصیتی آنهاست.
آلهاشم ادامه داد: دیروز اعلام شد که نظام سلامت و بهداشت غزه فرو پاشیده و شمار شهدای فلسطینی بیش از ۶ هزار نفر افزایش یافته است و سازمان ملل به جز ابراز تاسف هیچ کاری نکرده است از اینرو این جنگ یک بار دیگر بیخاصیتی نهادهای بین المللی را نشان داد.
وی با تاکید بر اینکه این سازمانهای بینالمللی نه سازمان ملتها بلکه سازمان قدرتها هستند، افزود: تاریخ مصرف چنین سازمانهای گذشته است و چشم و امید بستن به سازمان ملل چشم امید بستن به سراب است.
امام جمعه تبریز به هفته پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: این اسم یعنی هنر دفاع بدون اسلحه است. ما امروز در مقابل شیوههای مختلف و تهاجمهای مختلف از سوی دشمن هستیم از اینرو پدافند غیرعامل باید هوشیار باشد.
وی یادآور شد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در مناسبتهای مختلف فرمودند به طور شایسته بحث پدافند غیرعامل باید کار بیافتد زیرا اگر مملکت در معرض تهدیدات و خطرات و غیرقابل جبران قرار گرفت این پدافند غیرعامل است که میتواند جبران کند و یا پیشگیری! از این رو مسوولان در بعد نظامی و غیرنظامی باید با مسوولان پدافند غیرعامل در بحران در مقابل حوادث محکم بایستند.
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