به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ارتقای ایمنی جاده‌ها از اولویت‌ها است، افزود: روشنایی ۶ کیلومتر از جاده‌ها و نصب برج روشنایی در هشت نقطه محورهای مواصلاتی استان به ویژه نقاط حادثه خیز تأمین شد که امیدواریم به کاهش تصادفات این نقاط منجر شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۲۲ میلیارد ریالی برای پروژه‌های روشنایی راه‌های استان از ابتدای امسال، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها شامل روشنایی جاده کلل به زیارت، چاهکوتاه- دویره، کمربندی اهرم، محورهای پلیس راه به عربی شهرستان دشتی، روستای سراج آباد شهرستان دشتستان، ورودی اتوبان بوشهر به عالی‌شهر، تقاطع آباد در محور اهرم- برازجان و تقاطع دانشگاه آزاد دیلم بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات مورد نیاز، ۱۸ کیلومتر روشنایی طولی دیگر نیز تا پایان امسال به سامانه روشنایی جاده‌ای استان اضافه شود.

وی درباره شاخص ترین پروژه‌های در دست اجرا بیان کرد: ادامه کمربندی‌های اهرم و چغادک، پل میدان میوه و تره بار برازجان، محورهای چاه‌کوتاه -دویره، آبپخش-سعدآباد، بنه گز- عالیشهر- بلوارهای آب‌پخش، برازجان-نینیزک و میدان بصیرت به تقاطع زایر عباسی شهرستان دشتی در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار است که تا پایان امسال اجرایی خواهد شد.

اخترشناس با بیان اینکه راه‌های استان بوشهر مجهز به ۱۴۲ کیلومتر روشنایی طولی است، گفت: هزینه سالانه هر یک کیلومتر نگهداری روشنایی راه‌ها ۷۰ میلیون تومان است که به صورت جاری در تمام ایام سال توسط اکیپ اداره ایمنی راه‌ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود.