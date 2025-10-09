۳ کیلومتر روشنایی در محورهای استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گنجه ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه‌ها در تقاطع عالیشهر به سمت گورکات و محور بوشهر به بندر ریگ (رمپ ورودی و خروجی تقاطع غیر همسطح) اجرا شده است. ‌

رئیس اداره ایمنی ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: ۱۴.۵ کیلومتر روشنایی طولی دیگر در برنامه امسال اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وی ظهار کرد: همچنین ۱۱ پروژه روشنایی نقطه‌ای در استان اجرا شده که شامل راهدارخانه شبانکاره، تقاطع دوربرگردان روستای عربی، تقاطع روستای چم تنگ (دشتستان)، تقاطع روستای جبری در محور کوهپایه‌مند ساحلی، تقاطع رمپ پایگاه هلال احمر در محور بوشهر- دیر، تقاطع روستای گلدشت دشتستان، اتصال ورودی و خروجی عالیشهر- تنگک، تقاطع تنگ- عالیشهر، دوربرگردان کاکی و تقاطع تل چم شهابی گناوه است .

وی تصریح کرد: روشنایی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی از جمله عوامل مهم در ارتقاء ایمنی تردد، به ویژه در ساعات تاریکی شب و شرایط جوی نامساعد است که می تواند با کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی، افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید آن‌ها در جاده‌ها نقش‌آفرینی کند.