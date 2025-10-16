به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست شورای ترافیک شهرستان تنگستان با اشاره به اهمیت موضوع ترافیک و ایمنی راه در توسعه شهرستان، گفت: گستردگی شهرستان تنگستان و وجود بیش از ۵۴۰ کیلومتر راه دسترسی، یکی از اصلیترین دلایل مشکلات ترافیکی و ایمنی در شهرستان است.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه بیشترین اعتبارات شهرستان به حوزه راهداری اختصاص یافته، ادامه داد: در حوزه اعتبارات ملی، بخش عمدهای از اعتبارات با همکاری استاندار، نماینده مردم و مدیرکل راهداری به شهرستان تنگستان تخصیص پیدا میکند.
سلیمانی با تأکید بر رفع نقاط حادثهخیز شهرها با همکاری شهرداران، افزود: استاندارد سازی سرعتکاهها در محدوده درون شهری در دستور کار قرار گیرد و یک نقطه حادثه خیز شهر اهرم در پیج کنار زمین چمن برکه نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.
سلیمانی با بیان اینکه کمربندی اهرم یکی از نقاط حادثهخیز شهرستان است که همواره تصادفات زیادی بویژه در طول شب به وقوع میپیوست، افزود: در سال جاری از محل اعتبارات شهرستان برای روشنایی کمربندی اهرم اعتبار گذاشتیم که این پروژه به طول دو و نیم کیلومتر بزودی توسط راهداری اجرا میشود.
فرماندار تنگستان بر لزوم ارتقای ایمنی راهها تاکید کرد و اظهار داشت: انجام عملیات خطکشی در محورهای گورک، شورکی و بوالخیر ضروری است و بزودی انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: محور دلوار به بوشهر با بازدید میدانی توسط پلیس راه و راهداری انجام شود و طرح فنی برای ارتقای ایمنی این مسیر پیگیری خواهد شد.
