سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم ابلاغ هرچه سریع‌تر آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی توسط دولت، گفت: سال گذشته به دولت اطلاعات غلطی در روند تصویب آئین نامه پرداخت ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی داده شده بود و تغییراتی ایجاد شد و این مسأله باعث بروز مشکلاتی شده بود.

این نماینده مجلس یازدهم متذکر شد: سال گذشته ۲۷۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای جمع آوری کردند و آن را به رئیس جمهور ارسال کردند و قرار بر این شد این آئین نامه از سوی دولت اصلاح شود تا روی ریل اجرا بیفتد، اما باز هم در مسیر تأمین مالی کوتاهی شد و تا زمان ابلاغ ۳ الی ۵ ماه طول کشید که این آئین نامه به مرحله اجرا برسد.

حسینی با بیان اینکه بعد از اینکه این آئین نامه ابلاغ شد برخی از بانک‌ها می‌گفتند که آئین نامه را دریافت نکرده‌اند و برخی می‌گفتند که آئین نامه را دریافت کرده‌اند، افزود: در نهایت بانک مرکزی مجبور شد با پیگیری مجلس این آئین نامه را ابلاغ کند، اما باز هم در استان‌های مختلف روند پرداخت وام روستایی متفاوت است که آن هم به دلیل ناترازی بانک‌ها در شهرستان‌هاست، زیرا بانک‌ها هر کدام از سهمیه‌ای برخوردار هستند که در کلان پرداخت وام به مشکل برخورد می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این موضوع باعث شده که مردم و مخصوصاً روستاییان با مشکل زیادی روبرو شوند. هر بار که نمایندگان مجلس تذکر می‌دهند برخی از بانک‌ها رویه خود را اصلاح می‌کنند. اولین اقدامی که باید برای پرداخت وام مسکن روستایی انجام شود این است که مسیر اداری پرداخت وام اصلاح شود.

حسینی افزود: آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی در حال تدوین است و بعید است که تا یک الی دو ماه آینده ابلاغ شود. متأسفانه مشکل این است که ساخت و ساز روستایی در دو سوم حوزه‌های انتخابیه بستگی به فصل دارد. در فصل بارندگی حدود ۴ تا ۵ ماه در استان‌های غربی و شمال غربی کشور امکان ساخت و ساز وجود ندارد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: این وقفه چند ماهه باعث می‌شود که خیلی از خانوارهای روستایی با مشکل روبرو شوند و این وقفه باعث افزایش قیمت‌ها هم می‌شود و بعد از این فاصله ممکن است افرادی که این وام را گرفتند، نتوانند با این مبلغ مسکن خود را تکمیل کنند.

وی بیان کرد: با این رویه اداری دچار یک چرخه باطل شده‌ایم که ضرر آن را مردم می‌دهند. کار رگلاتوری و تنظیم گری این موضوع را بانک مرکزی باید انجام دهد، مخصوصاً برای مردم روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر این اقدامات باید سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: در کمیسیون عمران حتماً در این خصوص جلسه تشکیل می‌دهیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا آئین نامه اجرایی وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی هرچه زودتر ابلاغ و مشکل مردم حل شود.