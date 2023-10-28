به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح تشدید برخورد با تخلف توقف خودرو در پیاده رو در شهر تهران از امروز آغاز می‌شود و پلیس پس از اطلاع رسانی‌هایی که از قبل داشت، از امروز این طرح را با اعمال قانون خودروهای متخلف و نصب بروشور و هشدار عدم پارک در پیاده رو انجام خواهد داد و در مرحله بعد اگر این تخلف مجدد صورت پذیرد خودرو به پارکینگ منتقل خواهد شد چرا که این موضوع مطالبه شهروندان است و پلیس به جد برخورد با این نوع تخلف را پیگیری می‌کند.

سرهنگ مؤمنی گفت: تخلفات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی از وسایل نقلیه در حال حرکت است و تخلفاتی چون عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی صورت می‌گیرد. دسته دوم تخلفاتی هستند که وسیله نقلیه پارک و متوقف است که تخلف صورت می‌گیرد که به این دسته، مانند توقف در زیر تابلوها، توقف مقابل شیر آتش نشانی، توقف در حریم تقاطع، توقف در پیاده رو تخلفات ساکن می‌گویند.

وی افزود: در برخی از تخلفات، حتماً باید تابلو وجود داشته باشد که این تخلف صورت بگیرد. مانند جاهایی که تابلو و علائم وجود دارد مانند تابلوی توقف ممنوع. اما در برخی موارد نیاز به تابلو و علائم نیست مانند توقف دوبله، توقف در پیاده روها. این طور نیست که بخواهیم در تمامی سطح معابر و راه‌ها تابلو نصب شود و به مردم بگوییم که اصلاً توقف نکنید چرا که باید خود رانندگان به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: برابر ماده ۱۶۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی توقف در پیاده روها ممنوع است و این موضوع نیازی به نصب تابلو ندارد.

سرهنگ مؤمنی افزود: برخی از تخلفات ساکن باعث بروز تصادفات و حوادث می‌شود مانند توقف در حریم تقاطع‌ها که مستقیماً در حوادث و تصادف نقش دارند. برخی از تخلفات ساکن مستقیماً در تصادفات نقش ندارند مانند توقف در زیر تابلوها که باعث کندی حرکت، بی نظمی و ترافیک می‌شوند.

وی گفت: حال باید به این پرسش پاسخ داد که توقف در پیاده رو جز کدام دسته است و آیا باعث تصادف و بروز حوادث می‌شود؟ باید بگوییم که مسلماً این نوع تخلف در بروز تصادفات و حوادث تأثیرگذار است چرا که وقتی عابر پیاده‌ای که باید از داخل پیاده رو عبور می‌کند مجبور شود از پیاده رو خارج شده و به سطح سواره رو و خیابان وارد شود جان او به خاطر پارک خودروها در پیاده رو و اشغال سطح آن به خطر می‌افتد.

سرهنگ مؤمنی گفت: توقف در سطح پیاده رو یک تخلف محرز و بر خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است.