تاثیرات خط دفاعی در نتایج مطلوب استقلال/ پای ثابت قطع شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران فصل ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ را با شرایط خاصی آغاز کرد، این تیم تا به امروز ۷ دیدار در لیگ برگزار کرده‌ است که در ۴ دیدار با ۴ مدافع و در ۳ دیدار با ۳ مدافع مقابل حریفان خود قرار گرفته است. ابولفضل جلالی، محمدحسین مرادمند و صالح حردانی نفرات ثابت خط دفاعی استقلال بودند که البته در ۳ هفته اخیر به دلیل ۳ دفاعه بودن استقلالی‌ها حردانی در ترکیب استقلال قرار نگرفته است.

در حالت کلی استقلال طی هشت هفته ابتدایی لیگ برتر تغییرات خیلی زیادی را در خط دفاعی خود نداشته است و تنها آرمین سهرابیان و ایمان سلیمی بودند که جای خود را با یکدیگر عوض کردند. با توجه به این که تغییرات در دفاع استقلال وجود داشته باز هم عملکرد آنها خوب بوده و اجازه ندادند بازیکنان حریفان کاری از پیش ببرند.

مرادمند تنها مدافع آبی‌های پایتخت است که از ابتدای لیگ در ترکیب این تیم قرار داشته است اما در بازی هفته هشتم مقابل آلومینیوم با گرفتن ۲ کارت زرد از زمین بازی اخراج شد تا نوار حضورش در خط دفاعی استقلال پاره شود.

آمار و ارقام در لیگ برتر نشان می‌دهد که شاگردان جواد نکونام در خط دفاعی استقلال تا به اینجای کار عملکرد خوبی را داشته‌اند و با ۳ گل خورده بیشترین کلین شیت دفاعی را به ثبت رسانده‌اند. مستحکم بودم خط دفاعی استقلال در ادامه می‌تواند به سود نکونام و آبی‌های پایتخت باشد و کمک موثری باشد برای حفظ صدر جدول.