جواد نکونام محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی پس از اخذ گزارشات مقامات رسمی مسابقات هفته هفتم لیگ برتر مبادرت به صدور ۲ قرار دستور موقت به شرح ذیل کرد:

۱- جواد نکو نام سرمربی تیم استقلال تهران بدلیل عدم رعایت مفاد ماده ۷۱ آئین نامه انضباطی مبنی بر اظهارات علیه داور مسابقه پس از دیدار مورخ پنجم آبان ماه مقابل آلومینیم اراک به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، از همراهی تیم خود در مسابقات محروم بوده و لازم است دفاعیات خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

۲- مسعود سرآبادانی بازیکن تیم شمس آذر قزوین بدلیل عدم رعایت مفاد ماده ۷۱ آئین نامه انضباطی مبنی بر اظهارات علیه داور مسابقه پس از دیدار مورخ پنجم آبان مقابل فولاد خوزستان به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، از همراهی تیم خود در مسابقات محروم بوده و لازم است دفاعیات خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

رأی صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.