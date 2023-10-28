آلومینیوم اراک علیه استقلال بیانیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک در هفته هشتم لیگ برتر، شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید. این دیدار با اتفاقاتی همراه بود که منجر به اعتراض باشگاه آلومینیوم و صدو بیانیه از سوی این باشگاه شده است.

در این بیانیه آمده است:

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در عین شایستگی و نمایش بهتر نسبت به استقلال با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه آزادی مغلوب شد اما اشتباهات فاحش داوری در این مسابقه در رقم خوردن این نتیجه بی ‌تأثیر نبود.

باشگاه آلومینیوم اراک به هیچ عنوان قصد نداشت اعتراض به داوری را به صورت رسانه‌ای عنوان کند و حتی سید مجتبی حسینی، سرمربی تیم نیز در نشست خبری پس از مسابقه نیز این موضوع را عنوان نکرد ولی حالا در اتفاقی عجیب می‌بینیم که باشگاه استقلال با فرار رو به جلو و یک اطلاعیه عجیب، نسبت به داوری سید رضا مهدوی گلایه‌مند است، در حالی که باید ممنون‌دار قضاوت این داور باشند!

در دقیقه ۹:۵۵ آرمان رمضانی، مهاجم استقلال با کف استوک ضربه شدیدی را به پشت ران پای محمد خلیفه، دروازه‌بان تیم آلومینیوم زد که داور مسابقه فقط به دادن کارت زرد بسنده کرد، در حالی که طبق قوانین داوری این نوع برخوردها قطعاً کارت قرمز دارد.

در دقیقه ۲۲:۳۰ مرتضی تبریزی، مهاجم آلومینیوم با عبور از روزبه چشمی در حال شکل دادن یک موقعیت کاملاً جدی و ورود به محوطه جریمه استقلال بود که روزبه چشمی، بازیکن حریف روی او خطا کرد، اما داور از کارت خود استفاده نکرد و بازهم با تیم حریف مدارا داشت.

در دقیقه ۳۵:۰۲ اعلام یک کرنر بحث‌برانگیز و عجیب به سود استقلال در ادامه منجر به تنها گل این تیم مقابل آلومینیوم شد که نظرات کارشناسان محترم داوری نیز در این باره جالب توجه است!

کرنرهای اشتباه با تصمیم داور لحظاتی بعد دوباره تکرار شد و در دقیقه ۳۸:۴۰ بازهم یک سوت و اعلام نادرست در صحنه‌ای که مهرداد محمدی، مهاجم استقلال توپ را به بیرون زده بود، کاری کرد تا روند بازی به سود تیم میزبان پیش برود و بازهم فشار حملات روی دروازه آلومینیوم بماند.

داور مسابقه که پیش از این در زمان جلوگیری از یک موقعیت تک به تک آلومینیوم از کارت زرد خود برای روزبه چشمی استفاده نکرده بود، در دقیقه ۴۲:۱۰ یک برخورد ساده در میانه میدان را با اخطار برای سید مهران موسوی، کاپیتان آلومینیوم همراه کرد.

در دقیقه ۵۱:۲۰ مماشات داور مسابقه با مدافعان استقلال بازهم اتفاق افتاد؛ زمانی که آرمین سهرابیان، مدافع حریف در زمین فوتبال، یک اسپک والیبالی زد و جدا از اینکه مقابل حمله آلومینیوم ایستادگی کرد، باید با این حرکت عجیب خود کارت زرد می‌گرفت که بازهم این اتفاق نیفتاد.

یکی از بزرگترین اشتباهات داوری در دقیقه ۷۷:۴۰ رخ داد؛ زمانی که محمدحسین مرادمند، مدافع استقلال با گذاشتن پا جلوی توپ، مانع از شروع مجدد سریع ضربه ایستگاهی آلومینیوم شد و طبق قوانین داوری باید در همین صحنه کارت زرد می‌گرفت و بلافاصله هم با لگد به شکم مرتضی تبریزی زد و آغاز کننده درگیری و تنش در این لحظه بود که می‌توانست یک اخطار و حتی کارت قرمز بگیرد ولی داور فقط یک کارت زرد به او نشان داد.

فاحش‌ترین و واضح‌ترین اشتباه داور مسابقه در دقیقه ۹۷:۱۰ اتفاق افتاد؛ زمانی که سید حسین حسینی، دروازه‌بان استقلال با تکل به پای راست رضا جبیره زد و مطمئناً باید یک پنالتی به سود آلومینیوم گرفته می‌شد و کارشناسان داوری هم این موضوع را تأیید کردند و علاوه بر آن، این تکل می‌توانست منجر به کارت زرد دوم و اخراج گلر استقلال هم شود که داور از تمام این اتفاقات چشم‌پوشی کرد تا روز سیاه داوری برای آلومینیوم اراک رقم بخورد.

باشگاه آلومینیوم اراک طی هفته‌های اخیر حتی یک مورد هم اعتراض به داوری نداشته، اما حالا شرایط طوری پیش می‌رود و تیم مقابل طوری بیانیه‌ای می‌دهد که گویا آلومینیوم سود هم برده و این اتفاق در نوع خود عجیب است.