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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

مستند «ایل‌بانو» در پنجمین جشنواره فیلم «اختران» درخشید

مستند «ایل‌بانو» در پنجمین جشنواره فیلم «اختران» درخشید

یاسوج_ مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از درخشش مستند «ایل‌بانو» در پنجمین جشنواره فیلم «اختران» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: «ایل‌بانو» مستندی به کارگردانی نسیم سهیلی و روایتگر زندگی دختر عشایری است که فعالیت‌های فرهنگی و خیرخواهانه انجام می‌دهد.

وی ابراز داشت: این مستند جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تصویر، بهترین تدوین و رتبه دوم پژوهش را در پنجمین جشنواره فیلم اختران کسب کرد.

محمودی افزود: این فیلم تولید مشترک حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و شبکه استانی دنا است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان گفت: جشنواره اختران به میزبانی شهرستان سرخس از سوم تا پنجم آبان ماه جاری برگزار شد.

کد مطلب 5923471

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