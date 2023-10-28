به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: «ایل‌بانو» مستندی به کارگردانی نسیم سهیلی و روایتگر زندگی دختر عشایری است که فعالیت‌های فرهنگی و خیرخواهانه انجام می‌دهد.

وی ابراز داشت: این مستند جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تصویر، بهترین تدوین و رتبه دوم پژوهش را در پنجمین جشنواره فیلم اختران کسب کرد.

محمودی افزود: این فیلم تولید مشترک حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و شبکه استانی دنا است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان گفت: جشنواره اختران به میزبانی شهرستان سرخس از سوم تا پنجم آبان ماه جاری برگزار شد.