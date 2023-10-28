به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی پیش از ظهر شنبه در کنگره ۶۵۵۵ شهید استان لرستان اظهار داشت: خدای بزرگ را سپاسگزارم که امروز در این لحظه‌های سرشار از معنویت و روحانیت خداوند متعال ما را به میزبانی برای تجلیل از حماسه‌های جاودان شهیدان و به مهمانی لاله‌های سرفراز سرزمین جهاد و شهادت راه داد.

وی ادامه داد: فرمایشات و تعابیر و توصیفات رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای در مورد لرستان، مفاخر این دیار و مردمان این سرزمین زیباترین، جذاب ترین و کامل‌ترین توصیف از شخصیت مردمان این استان بود.

مردم لرستان تجسم غیرت ابوالفضلی هستند

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه واقعیت همین است و بنده هم ذیل فرمایشات نورانی پیشوای بزرگ انقلابمان و نایب امام زمان (عج) نکاتی را عرض می‌کنم، بیان کرد: یک تجانس و تشابه و تناظری بین طبیعت این سرزمین و مردمان این دیار وجود دارد.

سردار سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه لرستان سرزمین کوه‌های سربلند و استوار و برافراشته است، سرزمین آبشارهای زلال، دریاچه‌های صاف و روشن، سرزمین دشت‌های خرم و بانشاط است؛ تصریح کرد: دقیقاً این صفات برای مردمان استان لرستان هم تعیُن دارد، مردمان این استان تجسم همین فضیلت‌ها و درخشش‌ها هستند.

وی ادامه داد: همانگونه که فرمودند لرستانی‌ها مردمانی غیور، غیرتمند هستند و لرستان تجسم غیرت «ابوالفضلی» است، مردمانی باوفا، فداکار هستند، اینجا نسیم غیرت و وفاداری و جوانمردی علمدار کربلا جاری است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه غیرتمندی یک حقیقت دائمی و جاری است که در شخصیت مردم تجلی و ظهوری دل انگیز و احساس برانگیز دارد، اظهار داشت: لرستانی‌ها مردمانی با صداقت، با اخلاص و صاف و صادق، مردمان حماسه و دلاوری و از خودگذشتگی که شایسته تحسین و توصیف از سوی نایب بر حق امام زمان (عج) هستند.

مفاخر لرستان سیمای درخشان چهره‌های ماندگاری را در تاریخ کشور ترسیم می‌کنند

سردار سلامی در ادامه بیان کرد: مفاخر این استان سیمای درخشان چهره‌های ماندگاری را در تاریخ این کشور ترسیم می‌کنند، در سپهر فقاهت و اجتهاد عالمان بزرگی که ستارگان بی غروب و پرفروغ عالم اسلام هستند از این دیار برخاستند، همانند فقیه بزرگ مرجع عالیقدر آیت الله العظمی بروجردی که شخصیت او قله رفیع فقاهت و اجتهاد امت اسلام بود؛ هنوز هم تعالیم و معارف او، سیره اول، اندیشه او و اجتهاد او در دنیای اسلام حقیقتی جاری از یک فقه پویا را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به دیگر مفاخر استان یادآور شد: آن سردار عارف و «مسیح کردستان»، اسوه اخلاق و فضیلت و تقوا و بیرق دار یک جهاد سخت و یک شهید بزرگ در زمره شهدای عالی مقام اسلامی، برادر عزیز مان شهید سردار بزرگ محمد بروجردی از دیگر چهره‌های شاخص استان است.

سردار سلامی با اشاره به سایر شهدای بزرگ استان چه از لشکر ۸۴ خرم آباد عزیزان دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران و چه از لشکر حضرت ابوالفضل (ع) و چه برادران عزیز انتظامی، بیان کرد: با برخی از این شهیدان بنده آشنا بودم و زندگی کردم. سردار شهید «نعمت الله سعیدی» از زمره شهیدانی است که بنده افتخار زندگی کردن در کنار او را ماه‌ها داشتم؛ جوانی آراسته، منظم، با تقوا، با ایمان، سلحشور، طناز و شوخ طبع و بانشاط و با روحیه بودند. بقیه جوانان لرستانی هم همین گونه بودند؛ فرماندهان این عزیزان در دوران دفاع مقدس در جهادِ سختی‌ها، شکست خطوط و پشت سر گذاشتن میادین مین و فراری دادن و تعقیب دشمن با آنها همراه بودم.

صبر و توکل خانواده شهدا عنصر اصلی ترویج روح شهادت در جامعه ماست

وی با بیان اینکه فرزندان این سرزمین قلب‌های مطمئن، دل‌های مستحکم، قدم‌های ثابت و دست‌هایی بلند داشتند که برای در هم شکستن دشمنان هم در جنوب و هم در غرب کشور می‌جنگیدند، ادامه داد: ۶۵۵۵ شهید حجت واضحی بر بیعت و وفاداری، فداکاری، غیرت، شجاعت و ایثار این مردم است و من مفتخرم که امروز به پابوس خانواده‌های عزیز این شهیدان مشرف شدم.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این زیباترین نشان افتخار است که نصیب بنده حقیر شده است که امروز در این فضای عطرآگین از رایحه دل انگیز شهیدان مان با خانواده‌های این عزیزان ملاقات می‌کنم؛ صبر این خانواده‌ها، توکل آنان، نجابتشان، آرامش و رضایتشان عنصر اصلی ترویج روح شهادت در جامعه ماست.

سردار سلامی با بیان اینکه قطعاً معامله بزرگی که پدران و مادران و همسران و فرزندان شهیدان با خدای متعال کردند زیباترین معامله است، گفت: شهیدان با شهادت به آرزوی خود رسیدند، به لقا الهی پیوستند و در مظهر جمال حق بی واسطه روزی خوار شدند و از زندگی دنیا چشم پوشیدند تا حیات ابدی و جاودانه پیدا کنند. آنها به آرزوی خویش رسیدند و جان خویش و نفس خویش را فدای اسلام کردند تا اسلام سرافراز باقی بماند و کفار نتوانند بر سرنوشت مسلمانان تسلط یابند. این کار بزرگی بود که الی الابد شعاع تصویر جاودان شهادت این عزیزان خواهد درخشید.

وی با بیان اینکه شهادت هیچ وقت کهنه و کم تأثیر و فراموش نمی‌شود، افزود: شهید فراموش نمی‌شود و به او خداوند حیات ملکوتی بخشیده است اما خانواده‌های شهیدان کار دیگری کردند، کاری بزرگ‌تر و نزد خداوند عظیم‌تر. شهدا به آرزوی خود رسیدند و جان خود ا فدا کردند اما خانواده‌ها جانِ جان خود را فدا کردند.

شهدا کشور ما را از خطر ذلت و اسارت دوباره نجات دادند

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه عظمت کار خانواده شهیدان و صبرشان پس از شهادت بسیار بزرگ‌تر از شهادت عزیزانشان است، افزود: از یک همسر سوال کنید آرزوی تو چیست او همه آرزوی خود را در شوهرش تجسم می‌دهد و وقتی همسر خویش را به میدان بدرقه می‌کند یعنی همه آرزوهای خود را به خداوند تقدیم می‌کند. البته خداوند وعده داده است و این در کلام امام علی (ع) است که هرگاه به سفر برای جهاد می‌رفت می‌گفت «خداوندا من اکنون که به جهاد می‌روم از اندوه بازگشت و از اینکه با منظره بدی از فرزندان و عائله ام روبه رو شوم به تو پناه می برم، تو همراه من در سفری و جانشین من در خانواده»، این بشارت است به خانواده شهدا که شهید می‌رود اما خداوند خود جانشین شهدا در خانواده می‌شود. خدا خود متکفل خانواده‌های عزیز شهیدان است و می‌فرماید «هیچکس این خصوصیت را ندارد که در سفر همراه من باشد و در خانه جانشین من»، بنابراین این یک افتخار بزرگ است برای خانواده شهدا.

سردار سلامی با بیان اینکه اگر سرزمین ما ماند و اگر اسلام ماند و درخشید و تشکیل حاکمیت داد و به قدرت رسید و احکام الهی فرصت پیاده شدن یافتند و بر ماذنه‌ها مساجد صدای زیبای اذان جاری شد و قرآن تلاوت شد و اسلام آمد تا جوانان ما و همه جامعه ما از آن اسارت و از بردگی و ذلت و انحراف و ابتذال نجات یابد و از وادی ظلمت به نور هدایت شود، از درخشش شهیدان بود؛ تصریح کرد: ما در صحنه نابرابری جنگیدیم که براساس محاسبات رایج و معمول باید دشمنان پیروز می‌شدند و باید سرزمین ما را اشغال می‌کردند و باید دوباره ما را در میدان بردگی و اسارت مدرن به اسارت می‌گرفتند و باید فرهنگ غرب را در جامعه ما ترویج می‌کردند و باید حجاب و نماز و عفاف و اخلاق و کرامت انسان و حریت و شرف ما را دستخوش تغییر می‌کردند، اما آن عزیزانی که در میدان نابرابر پا به عرصه جنگ گذاشتند و نترسیدند و از میدان‌های مین مردانه عبور کردند و از اجسام خویش گذرگاهی برای عبور رزمندگان ساختند، اینها بودند که کشور ما را از خطر ذلت و اسارت دوباره نجات دادند تا براین سرزمین نظام الهی حکومت کند.

وی ادامه داد: ما تکلیفی نداریم در این دنیا جز اینکه ارزش‌ها و فضائل و حدود و احکام الهی را در سرزمینمان جاری کنیم، شهیدان برای ما تاریخ ساختند، پیروزی‌های شگفت انگیز خارج از تصور ساختند و نشان دادند گروه اندک اگر به اذن خدا وارد میدان شوند به گروه کثیر پیروز خواهند شد؛ اثبات این آیه الهی «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللَّه» کاری بود که شهیدان ما انجام دادند.

موجودیت و هویت و استقلال ما مدیون خون پاک شهیدان است

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه هرگز تاریخ ندیده است چنین شکوهی از پیروزی را، تجلی ایمان و عشق عاشورایی و عمل عاشورایی را، آنچه این امت در این دوره انجام داد بی مثال است، بی نظیر است؛ اظهار داشت: موجودیت ما و هویت ما و شخصیت ما و پیشرفت ما، استقلال ما، آزادی ما و شخصیت سیاسی کشور ما مدیون خون پاک شهیدان است و به همین دلیل می‌بینید خیابان‌ها پرطراوت است و خانه‌ها پر نشاط و معنویت است و قلوب شما سرشار از ارادت به شهیدان است.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه ما فقط با شهادت و جهاد می‌مانیم، اسلام و تاریخ نشان داده است، دشمنان اسلام نمی‌توانند درخشش نور خداوند را ببینند و بنابراین همه استعداد خود را به میدان می‌آورند، تاریخ انقلاب ما نشان دهنده این واقعیت است که دشمنان اسلام که امروز در قامت آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها ظهور یافته است می‌جنگند مگر اینکه شما از دین تان دست بردارید، این را قرآن می‌فرماید؛ ماجرای غزه هم امتدادی از این تقابل است.

رژیم صهیونیستی امروز سرگردان، عجول و مضطرب است

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث غزه واکنش نشان داد و گفت: ماجرای غزه هم امتدادی از همین تقابل و ضلعی از اضلاع این هندسه جهانی و تقابل بین اسلام و کفر در عصر حاضر است.

وی با بیان اینکه ضربتی که دشمن در عملیات «طوفان الاقصی» خورد غیرمنتظره و استثنایی و بی نظیر بود، ادامه داد: این عملیات کاملاً غافلگیر کننده بود و همه را غافلگیر کرد و دوباره ایمان به صحنه آمد.

حضور رژیم صهیونیستی هیچ منطقی جز منطق ایجاد سرپل برای تسخیر جغرافیای سیاسی عالم اسلام و ناامن کردن مناطق امت اسلامی ندارد

سردار سرلشکر سلامی با طرح این سوال که چرا رژیم صهیونیستی این عکس العمل های دیوانه وار را امروز نشان می‌دهد؟ پاسخ داد: این عکس العمل نشان می‌دهد هیچ عقلی بر رفتار آنان و بزرگانشان اعم از رئیس جمهور آمریکا، فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی حاکم نیست و کاملاً تعادل ذهنی خود را از دست داده‌اند. آنها امروز سرگردان و عجول و مضطرب اند. آرامش ندارند و خسته و شکست خورده‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکا بیش از چهار دهه است در اقصی نقاط عالم اسلام خنجرهای زهرآگینی را بر پیکر اسلام فرو برده است، بیان کرد: آمریکا هر چند وقت یک بار بخشی از پیکر امت اسلامی را خونین و عزادار می‌کند. در یک جا رژیم صهیونیستی را در پهلوی جغرافیای اسلامی کاشته است، حضور این رژیم نه به لحاظ جغرافیایی و نه به لحاظ راهبردی هیچ منطقی جز منطق ایجاد سرپل برای تسخیر جغرافیای سیاسی عالم اسلام و ناامن کردن مناطق امت اسلامی ندارد.

آمریکایی‌ها درس‌های خوبی از فرار و شکست خوردن آموخته‌اند

سردار سلامی با بیان اینکه تا اینها در منطقه هستند شرارت از آسمان و زمین می بارد، گفت: در جای دیگری پدیده تکفیر را پرورش و به او آموزش دادند، سلاح دادند، جغرافیا دادند، هدف دادند و به عنوان نیروهای نیابتی خود وارد میدان کردند تا جهان اسلام را با بحران‌هایی سخت روبرو، دنیای اسلام را ویران و نوامیس مسلمانان را آواره کنند و شهرها را در هم بکوبند. آیا چیزی غیر از این در سوریه، عراق، لبنان، یمن، افغانستان و …می بینید؟

وی همچنین به دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: اول سراغ ما آمدند و هشت سال هر آنچه آتش انباشته کرده بودند بر سر ما فروریختند؛ اما حماسه باشکوه ۶۵۵۵ شهید و هزاران شهید دیگر اجازه نداد در آن نقطه آغاز قوای قدرت اسلامی را در هم بشکنند و با شکست مفتضحانه ایران را ترک کردند. اما جنگ تمام نشد و آنها صحنه‌های دیگر را فعال کردند و ما هم با آنها در همه جا جنگیدیم و یاد گرفتند خوب شکست بخورند اما متأسفانه آسیب هم می‌زنند!

سردار سلامی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها و متحدان آن‌ها درس‌های خوبی از فرار و شکست خوردن آموخته‌اند، بیان کرد: آن سفره گسترده سیطره سیاسی و امنیتی با دلاوری و رشادت و قهرمانی مردان بزرگی چون شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران او تنگ شد اما بازهم دست بردار نیستند.

اینجا دیگر میدانی برای ادامه حیات رژیم صهیونیستی نیست

وی به تعبیری از امام خمینی اشاره کرد و با بیان اینکه «خرمگس در آخرین لحظه‌های عمرش بیشترین سر و صدا را به راه می‌اندازد!» گفت: چرا امروز این همه غوغا و آتش به پا کرده‌اند؟ چون تصور می‌کردند تا امروز صهیونیست‌ها آرام می‌خوابند و فلسطینی‌ها مضطرب در انتظار تخریب خانه‌هایشان توسط بالگرد یا بولدوزرها با مواد منفجره هستند اما یکباره اینها متوجه شدند به آنچه که تکیه کردند بسیار سست است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توضیح داد: آنها شب‌ها آرام می‌خوابیدند چون تصور می‌کردند یک دستگاه اطلاعاتی مخوف و مهیب و گسترده از آنها دفاع می‌کند و یک ارتش مجهز و مسلح به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها نجات بخش آنهاست، چون فکر می‌کردند تکیه بر آمریکا آنها را مصون نگه می‌دارد اما در بامداد ۱۵ مهرماه همه چیز در هم شکسته شد و همه آن رویاها و داستان‌های ساختگی فروریخت؛ ناگهان صهیونیست‌ها متوجه شدند که خطوط اول آنها در هم شکسته شده است. غزه ای‌ها در گام اول بیش از مساحت غزه را از صهیونیست‌ها بازپس گرفته بودند، فلسطینی‌ها خوب پیش رفتند و نشان دادند که اینجا دیگر میدانی برای ادامه حیات رژیم صهیونیستی نیست.

هر روز یک مقام بلندپایه اروپایی یا آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی حاضر می‌شود برای تنفس مصنوعی به نظامی که در حال ممات و احتضار است

وی ادامه داد: می‌دانید رژیم صهیونیستی در باریکه ای زندگی می‌کند که گاه عرض آن ۱۴ کیلومتر است. فقط یک عملیات بیت المقدس ما کافی است تا او را کامل بشکند. در اینجا دقیقاً شهرهای رژیم صهیونیستی در وسط میدان جنگ هستند، یعنی جنگ و زندگی با هم آمیخته است. محل تقاطع آتش‌ها در شمال از کرانه باختری و از غزه قرار دارد و این یعنی سرزمین اضطراب‌ها، سرزمین ناآرامی‌ها و سرزمین کابوس‌های سخت. سرزمین مردمانی که از این پس شب‌ها یا نمی‌خوابند یا خواب آشفته می‌بینند. سرزمین مقاماتی که احساس می‌کنند در حال سقوط هستند و به تعبیر رهبر انقلاب هر روز یک مقام بلندپایه اروپایی یا آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی حاضر می‌شود برای تنفس مصنوعی به نظامی که در حال ممات و احتضار است.

سردار سلامی با بیان اینکه آنها فکر می‌کنند آن شکست سنگین و غیرقابل ترمیم را با بمباران‌های مردمان بی دفاع می‌توانند جبران کنند، گفت: «شکست» را نمی‌توان با «جنایت» جبران کرد. روزها گاهی عملیات زمینی انجام می‌دهد و الحمدلله از عملیات زمینی شکست خورده برمی گردند چون زمین میدان رهاورد مردان باایمان است نه مردان سست عنصری که حریص‌ترین مردم به زنده بودن یعنی همین صهیونیست‌ها هستند. اینها نمی‌توانند روی زمین با مردان آهنین اراده و با قدرت ایمان مردان حماس بجنگند.

وی با بیان اینکه فلسطینی‌ها مقاوم اند و زمین نقطه قوت فلسطینی هاست، گفت: اگر بیایند بلعیده می‌شوند. «غزه» مانند عصای موسی است و آنچه بافته‌اند را خواهد بلعید. غزه مدفن سیاست و راهبرد نظامی گری همه قدرت‌هایی هست که دست به دست هم داده‌اند که چند هزار کودک را بکشند! همه دست به دست هم داده‌اند که بر کودکان غزه پیروز شوند اما کودکان غزه تسلیم نمی‌شوند و آنها مردان بزرگ این سرزمین خواهند بود و می‌دانند قواعد جنگ را باید از درون جنگ آموخت.