جواد میرزاآقازاده کارگردان «گذرگاه» درباره ایده اولیه این سریال و همکاری با نویسندگان آن به خبرنگار مهر بیان کرد: امین و مصطفی حسینیون فیلمنامه نویسان سریال در حال نگارش این فیلمنامه برای تلویزیون بودند. من در همان ابتدای کار، طرح اولیه و سه قسمت از فیلمنامه را مطالعه کردم و با کلیات طرح و ایده همراه بودم. نویسندگان هم در مرحله اول، فیلمنامه را در ۳۰ قسمت به پایان رساندند و به تلویزیون تحویل دادند. پس از آن وقتی تصمیم به ساخت فیلمنامه گرفته شد، بازنویسی مجددی صورت گرفت که پروسه ای نزدیک به هفت یا هشت ماه به طول انجامید.

وی درباره فرایند بازنویسی و سابقه نویسندگان گفت: آن بازنویسی بیشتر شبیه دوباره‌نویسی بود. سرانجام این مرحله به پایان رسید و پس از تایید نهایی تلویزیون به تدریج پیش تولید آغاز شد. نویسندگان فیلمنامه پیش از این هم نگارش فیلمنامه‌ هایی را بر عهده داشته اند و علاوه بر اینها به نویسندگی رمان و ترجمه کتاب نیز اشتغال دارند.

این کارگردان درباره اعمال نظر در فیلمنامه گفت: در مرحله بازنویسی یا دوباره‌نویسی، کاملاً در کنار یکدیگر بودیم و در وجوه مختلف کار را پیش بردیم. طبیعتاً در مرحله تولید، بنا بر شیوه مقتضیات تولید، تغییراتی لازم می‌شد. همچنین برخی نکات در طول روند تولید، طراحی و پرداخت مناسب تری پیدا می کرد، البته بدون تغییر در روند و جهان داستان.

ترکیب مسائل ملی میهنی با دنیای شخصیت‌ها

میرزاآقازاده درباره فرایند تولید توضیح داد: بیشتر از سه سال است که درگیر این کار هستم. حدود ۲ سال، فیلمنامه به طول انجامید که با رفت‌وبرگشت‌هایی همراه بود. پیش‌تولید از اواخر اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در خرداد ۱۴۰۴ فیلمبرداری شروع شد و اواخر سال گذشته به پایان رسید. پس از آن نیز مدتی درگیر مراحل بعدی و تدوین بودیم.

وی درباره ایده مورد علاقه اش در این سریال یادآور شد: از نظر من، شیوه روایت داستان، موقعیت بنیادین آن، تضادها و درگیری‌هایی که میان شخصیت‌ها و موقعیت‌های داستانی وجود داشت، از نکات قابل‌توجه قصه است. داستان با اینکه بازه‌ای ۱۰ ساله را شامل می‌شود، عملا در حدود ۵۰ روز می‌گذرد. این ویژگی مقتضیاتی را در زاویه دید روایت و شیوه داستان‌گویی و اجرا موجب می‌شد که باعث شد کار بیان جدیدتر، متناسب‌تر و غیرمستقیم و غیرکلیشه‌ای از موضوع پیدا کند.

کارگردان «گذرگاه» اضافه کرد: همچنین ترکیب و همسو بودن مسائل ملی و میهنی با دنیای شخصی کاراکترها و خواست و انگیزه هایشان از ویژگی‌های اصلی کار به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، شخصیت‌ها مسئله‌ای دارند که باید برای آن مبارزه کنند و بر سر آن بایستادند که وجه قهرمان پردازانه کار را تقویت می کند. از دیگر ویژگی های این سریال این است که با اینکه ظاهری ماجرایی دارد ولی شخصیت محور است. این جنبه‌ها با وجوه مختلف اثر، از جذابیت‌های قصه و فیلمنامه برای من بود.

خواستیم وقایع به کلیشه‌ای تکراری در یک سریال تلویزیونی تبدیل نشود

وی درباره ساختار قصه تاریخ معاصر این سریال و تمایز آن با دیگر آثار عنوان کرد: هدف این است که وقایع به کلیشه‌ای تکراری در قالب یک سریال تلویزیونی تبدیل نشود. از شخصیت‌پردازی تا نحوه اجرا، جنبه موضوعی اثر و وجوه مختلف را در نظر گرفتیم. درواقع سریال هم وجوه تاریخی هم اجتماعی و هم سیاسی دارد و در نهایت با امر ملی هم مرتبط است. موضوع داستان با اینکه وجهی تخیلی دارد ولی این وجه تخیلی برساخته و ترکیبی از وقایع مختلف است.

کارگردان «گذرگاه» درباره انتخاب مجید آقاکریمی در نقش اصلی بیان کرد: من او را از قبل می شناختم و به توانمندی هایش آشنا بودم. تلاش ما این بود که برای این شخصیت به دور از کلیشه ها برخورد کنیم. سعی کردیم در شخصیت پردازی او درون گرایی، فشارهای بیرونی و ... را دربیاوریم که با توانمندی های او این جزئیات درآمد و موفق بود.

وی درباره خرده روایت ها و سوژه های سریال یادآور شد: داستان درباره احقاق حق و عدالتی است که به‌ تأخیر افتاده و علیه فراموش کردن قول ها و فداکاری هایی که صورت گرفته است. اینکه از ایستادن بر سر کار درستی که انجام داده ایم پشیمان نشویم. اینکه عدالت وقتی اجرا می شود که تعهد و وظیفه شناسی و ایثار وجود داشته باشد. در این قصه، پیش از انقلاب ماجراهایی پیش آمده که فقط ۲ نفر از آن اطلاع دارند، این ماجراها بعد از انقلاب ادامه می یابد و حالا شخصیت ها می‌خواهند این عدالت برقرار شود.

میرزاآقازاده در پاسخ به اینکه مخاطب امروز چقدر می تواند با قصه ارتباط بگیرد؟ توضیح داد: تلاش ما در کنار پرداخت موضوع بر این است که مضمون مورد نظر و مسئله و دغدغه شخصیت ها هم مورد توجه قرار بگیرد. مضمون هایی چون فراموش نکردن قول و قرار، ایستادن بر سر حق و عدالت و آرمان ها و هزینه دادن بر سر آنها. اگر چراییِ این مضمون ها در طول روایت داستان به مخاطب منتقل شود طبعا منجر به ارتباط با مخاطب هم خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: این مضامین در زمانه و شرایط امروز هم در فضای جامعه وجود دارد و وجه هشدارِ داستان به جلوگیری و مبارزه با فساد و نفوذ در هر زمانه ای کار می کند و دغدغه است.

سریال «گذرگاه» محصولی از سیمافیلم است که این شب ها ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می شود.