۲۸ کشته در سانحه رانندگی در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در جریان حادثه تصادف رانندگی در استان البحیره مصر دهها نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، رسانه های مصری روز شنبه اعلام کردند که در حادثه تصادف رانندگی در جاده صحرایی قاهره به اسکندریه در منطقه النوباریه استان البحیره، ۲۸ نفر کشته و ۵۹ تن دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر مصری الیوم به نقل از وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که ۴۵ نفر در سانحه رانندگی زخمی شده اند.

این تصادف میان اتوبوس مسافربری و برخی خودروها رخ داد و بیست آمبولانس به محل اعزام شده است.