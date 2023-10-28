۷۵ درصد از زمین نهضت ملی مسکن استان تهران تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه ۲ هزار واحد در ده فجر تحویل متقاضیان می‌شود، گفت: سه هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ۲ هزار واحد آن در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد و یک میلیون نفر متقاضی از استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر واجد ۴ شرط قانونی بودند و تأیید نهایی شدند.

وی با یادآوری این‌که زمین مورد نیاز برای ۱۲۰ هزار نفر تأمین و عملیات اجرایی ۵۰ هزار واحد نیز آغاز شده است، تصریح کرد: مجموعاً ۲ هزار هکتار زمین در استان تهران شناسایی شده و در مراحل مختلف تأیید قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یادآور شد: بیشترین اراضی تأمین شده در استان تهران با استفاده از روش الحاق محدوده شهرها بوده و در حال توافق با بخش خصوصی برای تأمین ۲۵۰ هکتار زمین هستیم. برای استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی در طرح نهضت ملی مسکن به میزان ۴۰ هکتار برنامه‌ریزی شده است.