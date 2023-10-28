۱۰۰۰ تن خرما از نخلستان های زرین دشت برداشت شد

روح اله دیانت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت خرما در شهرستان زرین دشت هر سال از اوایل مهرماه شروع و تا اوایل آبان ماه ادامه پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه در مجموع حدود یک هزار تن خرما در شهرستان زرین دشت تولید می‌شود، اعلام کرد: نزدیک به ۲۵ درصد از خرمای تولیدی زرین دشت به‌صورت رطب برداشت و در بازارهای محلی عرضه و مابقی به صورت خرما برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی زرین دشت عنوان کرد: کار برداشت خرما در شهرستان زرین دشت عمدتاً به صورت سنتی و توسط کارگران ماهر انجام می‌شود.

وی بیان داشت: عمده ارقام نخیلات این شهرستان شامل شاهانی، خاصویی، پیارم، گنتال و زاهدی است.

دیانت یادآور شد: شهرستان زرین دشت دارای حدود ۷۰۰ هکتار باغات نخیلات است که از این سطح حدود ۳۵۰ هکتار بارور و به‌صورت کشت آبی و دیم است.