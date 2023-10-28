پرداخت بیش از ۱۰ هزار فقره وام ازدواج توسط بانک تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک در هفتمین ماه از سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ هزار و ۴۳۹ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرد و آمار عملکرد در این زمینه از ابتدای سال تا پایان مهرماه را به ۶۳ هزار و هفتصدوبیست فقره رساند.

بانک تجارت همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از فرزندآوری، در مهرماه سال جاری، تعداد ۷۶۷۴ فقره تسهیلات پرداخت کرد و به این ترتیب تعداد پرداختی‌ها در این سرفصل تا پایان مهرماه به ۴۲ هزار و دویست‌وپنجاه‌وهفت فقره بالغ شد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۳۱ هزار و سیزده نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج و ۳۸ هزار و پانصدوهفتادونه نفر از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که با تکمیل مدارک مورد نیاز به نوبت تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.