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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

ثبت تصویر شبگردی پلنگ در دماوند

ثبت تصویر شبگردی پلنگ در دماوند

رییس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از ثبت تصویر پلنگ در منطقه شکار ممنوع کوه سفید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی میرزا کریمی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: محیط‌بانان پاسگاه محیط بانی کوه سفید شب گذشته با استفاده از دوربین‌های تله‌ای موفق به ثبت تصاویر زیبایی از یک قلاده پلنگ نر بالغ شدند.

وی با اشاره به اینکه منطقه شکار ممنوع کوه سفید با وسعت ۱۱۱ هزار هکتار در جنوب شهرستان دماوند قرار دارد و با داشتن زیستگاه‌های بکر طبیعی دارای تنوع زیستی جانوری و گیاهی ارزشمندی است، اظهار داشت: استفاده از دوربین‌های تله‌ای برای پایش وضعیت حیات وحش منطقه در دستور کار این اداره است و تاکنون تصاویر زیادی را از حیات وحش منطقه به دست آورده ایم.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند افزود: ثبت تصاویر از زندگی حیات وحش در طبیعت نشانگر امنیت زیستگاه گونه‌ها به‌ویژه گونه‌های خاص مانند پلنگ بوده و بیانگر وجود جمعیت مناسب علفخواران برای تغذیه جانداری مانند این گربه‌سان است و در مطالعه و اجرای برنامه عمل گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض به کارشناسان کمک شایانی می‌کند.

کد مطلب 5923793

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