به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های در دست اجرای شهرک صنعتی ۲ اردبیل با اشاره به وضعیت فرسوده مستهلک خیابان‌های این شهرک اظهار کرد: پروژه آماده‌سازی و آسفالت ۷ خیابان این شهرک صنعتی با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی و عمرانی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه از پیشرفت بسیار مطلوبی برخوردار است، گفت: اعتبار این پروژه علی‌رغم محدودیت‌های شدید مالی، از سوی دولت برای بهسازی معابر و خیابان‌های این شهرک صنعتی تخصیص یافته است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به فعالیت ۳۰۰ واحد بهره‌بردار در این شهرک صنعتی ادامه داد: شهرک صنعتی ۲ اردبیل مهمترین و بزرگترین شهرک صنعتی استان است که با مساحت بیش از ۷۰۰ هکتار به عنوان قطب تولید و صنعت استان اردبیل محسوب می‌شود.

علایی به اشتغال بیش از ۸ هزار نفر در این شهرک صنعتی بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی در توسعه، آماده‌سازی، بهبود و استقرار واحدهای تولیدی بسیار تأثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه، شهرک‌های صنعتی به عنوان اولین و بهترین مکان ممکن برای حضور و جذب سرمایه گذاران در استان محسوب می‌شوند که این شرکت از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای تکمیل زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.