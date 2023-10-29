سیاست فرهنگی آری؛ مهندسی سیاسی نه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سیدعلی اصغر شریعت زاده*؛ حرمت قلم ایجاب می‌کند که جز حق ننویسد و جز خیر نخواهد. هدف اساسی از نگارش این مقاله آگاهی از وضعیت و ظرفیت منطقه و فضای اجتماعی و سیاسی مردم شرق استان سمنان است به ویژه آنکه در عرصه انتخابات، مشارکت مردم باید شفاف و همراه با تضارب آرا و اندیشه باشد تا با اتحاد و اتفاق مردم در کلیه زمینه‌ها، به ویژه عدم توسعه متوازن در شرق استان سمنان که پس از چهل سال کماکان به قوت خود باقی است گام‌های مؤثری برداشت.

از ۲۳ خرداد سال جاری همایش منطقه‌ای با حضور فرمانداران و مدیران کل سیاسی و انتخابات پنج استان تهران، سمنان، گلستان، گیلان و مازندران به مدت سه روز در مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد. سلگی معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران گفت: برگزاری انتخابات بزرگترین پروژه سیاسی دولت در سال جاری است. خلق حماسه پرشور مردم در انتخابات نیازمند برنامه‌ریزی و تدابیر سازنده است. وحیدی وزیر کشور: تمامی ظرفیت‌ها برای تحقق مشارکت اساسی در انتخابات بسیج شده‌اند.

همایشی که یک بار برگزار شده بود

در این بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همایش ابن یمین فرومدی که یک بار در سال ۶۷ در شاهرود برگزار شده بود بر اساس چه حکمت و مصلحتی برای دومین بار برگزاری آن را در سال گذشته کلید زده است. مقدمات کار با چندین جلسه کارشناسی پیگیری شد تا اینکه طبق صلاحدید مقامات سیاسی استان، فرماندار شهرستان میامی تغییر یافت سپس مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با معاونت سیاسی و امنیتی استان ملاقات کرد. مقام سیاسی استان برگزاری همایش را در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با محوریت فریومد با عنایت به حساسیت‌های شرق استان اعلام کرد.

البته هدف همایش در این راستا چندان روشن نیست مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به شورای فرهنگ عمومی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان به چه میزان فرصت تبادل فرهنگی داده است؟ حال ضرورت دارد به ارزیابی راهبردی مقدماتی برگزاری همایش مذکور توجه اساسی مبذول گردد.

۱. لزوم ترویج فرهنگ ارزشی: همانگونه که سوابق برنامه‌ریزی مقدماتی همایش ابن یمین گویاست سال گذشته یکی از اعضا مجموعه، سخن خود را با عنوان ” نام و نان ” آغاز کرد. هر که بر این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، آن را که نزد خدای تعالی به جان ارزد در نزد ابوالحسن به نانی ارزد… وقف نامه خانقاه…!؟ مسلم است رونوشت برابر اصل نیست، بهتر است برای آگاهی بیشتر به مقدمه کتاب جلوه‌های عرفان شیخ ابوالحسن خرقانی ” کعبه دل‌ها ” راقم این سطور مراجعه فرمایند.

بنابراین وظیفه ماست که ترویج فرهنگ ارزشی در راستای مبانی درست عرفانی بیان گردد. به هر صورت بوی خوشی به مشام نمی‌رسد باید ریل گذاری درستی صورت گیرد و از دو قطبی کردن جامعه دوری جست.

شهیرترین شاعر

۲. وفای به عهد؟ ستاد ملی سیاست گذاری همایش ابن یمین، شهیرترین شاعر مردم مدار در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور مدیران و نمایندگان مربوط با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای مرتبط با رونمایی پوستر همایش برگزار گردید سپس مدیریت استان به آثار و تولیدات ادبی تولید شده … رمان مستند، زندگی نامه، ساخت تصنیف، استفاده از اشعار ابن یمین و موسیقی مقامی، تولید چند اثر موسیقی… فیلمی از زندگینامه شاعر اشاره کرده است که امیدوارم عملیاتی گردد.

نکته‌ای که باعث تعجب و تأسف گردید، چگونه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان برای اجرای طرح پوستر همایش، از طرح تصویر شبیه سازی شده ابن یمین روی جلد کتاب راقم این سطور به نام” آئین مردم هنری ابن یمین شاعر مردم مدار ” بدون کسب اجازه از اینجانب اقتباس کرده است.

۳. مجلس در رأس امور است؟ همایش ابن یمین از تابستان سال گذشته آغاز، که تا به امروز که در آستانه انتخابات هستیم برنامه‌ریزی و اجرای آن به طول انجامید البته در این مقطع زمانی فرماندار شهرستان میامی جابجا شد و اعلام نظرات معاونت سیاسی و امنیتی استان سمنان که همایش در سه سطح شهرستانی با محوریت روستای فرومد، استان و ملی برگزار گردد. قبلاً هم گفته شد برگزاری انتخابات بزرگترین پروژه سیاسی دولت در سال جاری است و خلق حماسه پرشور مردم در انتخابات نیازمند برنامه‌ریزی و تدابیر سازنده است، تمامی ظرفیت‌ها برای تحقق مشارکت اساسی در انتخابات بسیج شده‌اند.

بنابراین اگر گوش شنوا داشته باشیم که مجلس در رأس امور است، می‌توانیم برنامه‌های فرهنگی را به بعد از انتخابات موکول کنیم زیرا بنظرم برگزاری این همایش محرک گسل‌های سیاسی و اجتماعی در منطقه است که متأسفانه به وضوح با موارد آن در انتخابات قبلی مواجه بودیم. زیرا شرق استان سمنان حدود چهل سال است که از توسعه متوازن رنج می‌برد از اجرای طرح‌های ملی در سطوح مختلف خبری نیست حتی اجرای طرح‌های کوچک از جمله احداث کارخانه سیمان بی ارجمند … ۱۵ سال است معطل مانده است.

توسعه متوازن

جالب است دولت سیزدهم برای تأمین آب منطقه‌ای یک استانی حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است در حالی که برای حل مشکل آب شاهرود دو هزار میلیارد تومان طبق اعلام یکی از مسئولان، امکان پذیر نیست.

به هر تقدیر در پرتو عدم توسعه متوازن در شرق استان سمنان، اختلافات محلی در برخی روستاها و شهرهای شرق استان کاملاً مشهود است به ویژه در زمان انتخابات که متأسفانه چند دستگی حتی بین نامزدهای یک جناح سیاسی وجود دارد بنابراین مردم تغییر اساسی می‌خواهند آن هم از طریق قانونی و با برنامه جامع نامزدها نه از طریق پول، توزیع…، وعده‌های غیرعملی، آری مردم مطالبه گرند، اولین راه تغییر گفتمان منطقی بین نامزدها مناظره است. سپس باید گام‌های بلند انتخاباتی درجهت جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس برداشت. امیدوارم اتحاد و اجماع نامزدهای انتخابات در شرق استان با محوریت شاهرود، توسعه متوازن رقم زده شود.

به هر تقدیر نه می‌توان نوشت نه می‌توان گفت، داغی بر سینه ما شاهرودی‌ها سنگینی می‌کند. به قولی همایش دوباره ابن یمین گرمی انتخابات است؟ یا بازگوی عملکرد سیاست پیشگان است. یا جریان سازنده‌ای است که در شرق استان الگوسازی شود.

در هر صورت بازده عملی اینگونه همایش‌ها چندان مشهود نیست به عنوان مثال در طول سال ده‌ها میلیون نفر از مردم مناطق کشور از طریق جاده تهران مشهد به زیارت امام رضا (ع) می‌روند.چند درصد از آنان به بازدید آرامگاه ابن یمین نائل می شوند…!؟ و یا....؟ بهتر نیست با رویکرد مردم سازی فرهنگ از تمرکزگرایی دولتی تا حدی فاصله گرفته شود تا با بومی سازی بتوان شرایط محیطی را در آن اعمال کرد.

درست است سیب عالم سیاست گرد است ولی ما تکلیفمان را با انگیزه‌های مطالبات روشنگر مردم برای اینکه بیان می‌کنیم قضاوت نمی‌کنیم بلکه رصد می‌کنیم، تا به امید خدا وقایع اتفاقیه در سالنامه تاریخ معاصر شاهرود که در دست نگارش است ثبت گردد تا آیندگان قضاوت کنند که بر سر مردم شهر معلمان اخلاق و دین چه گذشته است...

*پژوهشگر و کارشناس