انفجار در پایتخت افغانستان ۴ کشته و ۷ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پلیس افغانستان اعلام کرد: انفجار در یک باشگاه بوکس در یکی از محله‌های شیعه‌نشین کابل، منجر به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۷ نفر دیگر شد.

خالد زدران، سخنگوی پلیس روز شنبه گفت: این انفجار در دشت برچی در غرب پایتخت رخ داد.

گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار در یک باشگاه ورزشی را که منجر به کشته شدن ۴ نفر در پایتخت افغانستان شد، بر عهده گرفت.

در سپتامبر ۲۰۲۲، یک حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی منجر به کشته شدن ۴۳ نفر و زخمی شدن ۸۳ نفر شد که عمدتاً دختران و زنان جوان بودند.

در ماه مه ۲۰۲۱، حمله به یک مدرسه دخترانه در همان منطقه، جان حداقل ۱۱۰ نفر را گرفت و ۲۹۰ نفر دیگر را مجروح کرد.