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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۱

لیگ فوتبال آلمان؛

بایرن مونیخ با هشت گل صدرنشین شد

بایرن مونیخ با هشت گل صدرنشین شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با نتیجه پر گل ۸ بر صفر دارمشتات را شکست داد و صدرنشین لیگ آلمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در هفته نهم بوندسلیگا آلمان شنبه میزبان دارمشتات بود و موفق شد با نتیجه پر گل هشت بر صفر حریف خود را در هم بکوبد.

گل‌های بایرن مونیخ در این مسابقه را «هری کین» (۵۱، ۶۹،۸۶)، «لروی سانه» (۵۶،۶۴)،« توماس مولر» (۷۱) و «جمال موسیالا »(۶۰،۷۶) به ثمر رساندند.

مانوئل نویر دروازبان تیم بایرن مونیخ که حدود ۱۰ ماه به دلیل مصدومیت از میادین دور بود امروز برای نخستین بار پس از بهبودی وارد زمین شد تا در اولین حضورش بایرن با یک نتیجه پر گل پیروز شود.

بایرن مونیخ با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و با یک بازی بیشتر جای لورکوزن را در صدر جدول گرفت.

کد مطلب 5924030

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