  1. استانها
  2. اردبیل
۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۶

معاون سازمان محیط زیست:

طرح احیای تالاب نئور موفقیت‌آمیز است

طرح احیای تالاب نئور موفقیت‌آمیز است

اردبیل- معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای طرح حمایت و احیای تالاب نئور موفقیت‌آمیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذوالجودی عصر شنبه در بازدید از تالاب حفاظت شده نئور، از موفقیت‌آمیز بودن طرح احیای این تالاب خبر داد.

وی با اشاره به انجام عملیات پاکسازی و مبارزه فیزیکی و بیولوژیکی با گونه‌های مهاجم جانوری کاراس و گیاهی مریوفیلوم در تالاب نئور که از ۲ سال گذشته به صورت جدی و مستمر شروع شده است، اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات نتیجه‌بخش و مؤثر بوده و امیدواریم در صورت ادامه این روند شاهد اتفاقات خوب در راستای احیای کامل تالاب نئور باشیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تالاب کوهستانی «آت‌گلی» مشگین‌شهر نیز بازدید و با توجه به ارزش اقتصادی این تالاب در دامنه سبلان و وابسته بودن معیشت جوامع محلی و عشایر و بهره‌برداران حاشیه تالاب، جذب گردشگر را یکی از خدمات اکوسیستمی با ارزش این تالاب برشمرد.

ذوالجودی حفاظت و احیای تالاب‌ها را از برنامه‌ها و اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور برشمرده و بر لزوم احیای تالاب‌ها و تأمین حقابه محیط زیستی آنها تاکید کرد.

کد مطلب 5924065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها