به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذوالجودی عصر شنبه در بازدید از تالاب حفاظت شده نئور، از موفقیتآمیز بودن طرح احیای این تالاب خبر داد.
وی با اشاره به انجام عملیات پاکسازی و مبارزه فیزیکی و بیولوژیکی با گونههای مهاجم جانوری کاراس و گیاهی مریوفیلوم در تالاب نئور که از ۲ سال گذشته به صورت جدی و مستمر شروع شده است، اظهار کرد: ارزیابیها نشان میدهد این اقدامات نتیجهبخش و مؤثر بوده و امیدواریم در صورت ادامه این روند شاهد اتفاقات خوب در راستای احیای کامل تالاب نئور باشیم.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تالاب کوهستانی «آتگلی» مشگینشهر نیز بازدید و با توجه به ارزش اقتصادی این تالاب در دامنه سبلان و وابسته بودن معیشت جوامع محلی و عشایر و بهرهبرداران حاشیه تالاب، جذب گردشگر را یکی از خدمات اکوسیستمی با ارزش این تالاب برشمرد.
ذوالجودی حفاظت و احیای تالابها را از برنامهها و اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور برشمرده و بر لزوم احیای تالابها و تأمین حقابه محیط زیستی آنها تاکید کرد.
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