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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

۵۰۰ قطعه از سکه‌های تاریخی ایران به موزه رضوی اهدا شد

۵۰۰ قطعه از سکه‌های تاریخی ایران به موزه رضوی اهدا شد

مشهد- مسئول گنجینه سکه و تمبر موزه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: مجموعه‌دار تهرانی، بیش از ۵۰۰ قطعه از سکه‌های تاریخی ایران را به گنجینه سکه و تمبر موزه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدی‌نژاد با اشاره به اهدای مجموعه سکه توسط مجموعه دار تهرانی به موزه آستان قدس، اظهار کرد: این مجموعه متشکل از سکه‌های نقره دوره ساسانی، سلسله خلفای عباسی و حکام عرب طبرستان است.

مسئول گنجینه سکه و تمبر موزه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: از سلسله‌های عنوان شده سکه‌های نقره خسرو دوم ساسانی ضرب نرماشیر، همدان و دارابگرد، سکه‌های درهم نقره هارون الرشید، امین و المستعین بالله از خلفای بنی عباس ضرب شده بین سال‌های ۱۸۷ الی ۱۹۴ قمری و سکه‌های نقره حکام عرب طبرستان شامل عمربن علاء، سعید بن دعلج، جریر، سلیمان و هانی ضرب تپورستان (طبرستان) در این مجموعه دیده می‌شود.

گفتنی است؛ این مجموعه تاریخی و ارزشمند پس از ثبت و مستند نگاری برای استفاده علمی، تحقیقی و پژوهشی توسط پژوهشگران و محققین در دسترس قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5924087

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