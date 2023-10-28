به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدی‌نژاد با اشاره به اهدای مجموعه سکه توسط مجموعه دار تهرانی به موزه آستان قدس، اظهار کرد: این مجموعه متشکل از سکه‌های نقره دوره ساسانی، سلسله خلفای عباسی و حکام عرب طبرستان است.

مسئول گنجینه سکه و تمبر موزه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: از سلسله‌های عنوان شده سکه‌های نقره خسرو دوم ساسانی ضرب نرماشیر، همدان و دارابگرد، سکه‌های درهم نقره هارون الرشید، امین و المستعین بالله از خلفای بنی عباس ضرب شده بین سال‌های ۱۸۷ الی ۱۹۴ قمری و سکه‌های نقره حکام عرب طبرستان شامل عمربن علاء، سعید بن دعلج، جریر، سلیمان و هانی ضرب تپورستان (طبرستان) در این مجموعه دیده می‌شود.

گفتنی است؛ این مجموعه تاریخی و ارزشمند پس از ثبت و مستند نگاری برای استفاده علمی، تحقیقی و پژوهشی توسط پژوهشگران و محققین در دسترس قرار خواهد گرفت.