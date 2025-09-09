سکه های تاریخی در موزه حرم رضوی جای گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و پنجاه و هشتمین برنامه سه‌شنبه‌های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با محوریت رونمایی از «مجموعه سکه‌های تاریخی با نام مبارک حضرت محمد رسول الله (ص)» در موزه حرم مطهر رضوی، برگزار شد.

این مراسم رونمایی همزمان با یک‌هزار و پانصدمین میلاد پیامبر اعظم (ص) و با همکاری سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری این آستان مقدس برگزار شد.

در این برنامه رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: رستگاری بشریت در گروی پیروی از آموزه‌های نبوی است. در واقع، ما وظیفه داریم ایمان واقعی داشته باشیم، پیامبر اکرم (ص) را تکریم و ایشان را طبق شرایط زمانه خود، یاری کنیم.

حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز در این برنامه گفت: در این مراسم، ۸ سکه تاریخی به نیت امام هشتم (ع) به همراه ۶۳ سکه تاریخی به نیت ۶۳ سال زندگی پربرکت پیامبر اکرم (ص) مربوط به این بنیاد که در بازه زمانی نزدیک به هزار سال از نقاط مختلف سرزمین اسلامی، جمع‌آوری شده است، رونمایی و معرفی شد.

سلیمانی، با تأکید بر اینکه با اجرای این برنامه مشترک درصدد بودیم تا پیام وحدت را در کشورها و جامعه اسلامی، بازنشر دهیم، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو مجموعه، برنامه‌های اثرگذارتری در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این سکه‌ها شامل درهم عباسی و نیمه دوم سده اول هجری، دینار عباسی، دینار طولونیان، دینار اغالبه، دینار سامانی، دینار سلجوقی و غزنوی، سکه نقره ایلخانی، سکه طلای ایلخانی، سکه نقره بیستی صفوی، سکه نقره چهار شاهی، شاه سلطان حسین صفوی، سکه لاری نقره هستند که در بازه زمانی هزار ساله‌ای نام مبارک پیامبر اعظم (ص) روی آنها ضرب شده است.

محمدتقی صفار، پژوهشگر و باستان‌شناس نیز در این مراسم با محوریت تاریخچه سکه‌های پس از اسلام، گفت: قدمت نخستین سکه‌های طراز اسلامی به سال ۷۶ قمری برمی‌گردد. از سال ۷۷ قمری نیز سک‌های دینار (طلا) و از سال ۷۹ قمری نیز سکه‌های درهم (نقره) طراز اسلامی، عمومیت یافته است.

این واقف برجسته سکه، همچنین به معرفی منتخبی از سکه‌های تاریخی با نام مبارک حضرت محمد رسول الله (ص) موجود در موزه آستان قدس رضوی متعلق به دوره‌های مختلف، پرداخت که در این مراسم، ۲۷ سکه این موزه نیز رونمایی شد.

در ادامه، کتایون پلا سعیدی، رئیس هیئت مدیره موزه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با موضوع تجارت در ایام باستان و رسالت سکه‌ها در دوره اسلامی، سخنرانی کرد.