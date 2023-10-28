به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان تیم فوتبال استقلال خوزستان بود که نیمه اول این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خوزستان به اتمام رسید.

جواد جواد آقایی پور (۴۶) برای استقلال خوزستان در نیمه اول گلزنی کرد.

در این دیدار عبدالله ویسی پیام پارسا، میثم تهی دست، فیاض میردورقی، حسین سنگرگیر، امیرمحمدپناهی، صادق صادقی، رحیم آلبوغبیش، طالب ریکانی، حسین شنانی، فاخر تهامی، علی یوسف در ترکیب نفتی قرار داده است.

همچنین سیروس پور موسوی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان حسن پورحمیدی، محمد طیبی، علی هلیچی، محمود مطلق‌زاده، حسین شوشتری، جواد آقایی‌پور، بهروز بارانی، متین کریم‌زاده، امیر محکم‌کار، حسین ساکی و محمد باسعی را برای این دیدار روانه میدان کرد.

داور: عباس راکی‌ کمک داور: حسین مرادی، علی احمدی

کارت زرد: بهروز بارانی از استقلال خوزستان