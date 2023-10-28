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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۶

برترین‌های اسنوکر بانوان کشور معرفی شدند

برترین‌های اسنوکر بانوان کشور معرفی شدند

بیست و چهارمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، امروز شنبه و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی مرحله پایانی بیست و چهارمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان با حضور ۲۱ ورزشکار برگزار شد که برترین های این مسابقات پس از ۴ روز رقابت معرفی شدند:

مقام اول: سعیده سادات صنعتی از استان تهران
قام دوم: ارمغان حسنی از استان اصفهان
مقام سوم: میترا قائدی بارده از استان تهران

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده شیرین زرین بود. فاطمه سلمانی سرداور و لیلا شاکرمی و زهرا غلامی داوران این رقابت ها بودند.

این دوره از رقابت ها به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد که در پایان نماینده استان تهران به عنوان نخست این مسابقات دست پیدا کرد.

کد مطلب 5924114

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