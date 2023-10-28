به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، امروز شنبه و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی مرحله پایانی بیست و چهارمین دوره رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان با حضور ۲۱ ورزشکار برگزار شد که برترین های این مسابقات پس از ۴ روز رقابت معرفی شدند:

مقام اول: سعیده سادات صنعتی از استان تهران

قام دوم: ارمغان حسنی از استان اصفهان

مقام سوم: میترا قائدی بارده از استان تهران

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده شیرین زرین بود. فاطمه سلمانی سرداور و لیلا شاکرمی و زهرا غلامی داوران این رقابت ها بودند.

این دوره از رقابت ها به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد که در پایان نماینده استان تهران به عنوان نخست این مسابقات دست پیدا کرد.