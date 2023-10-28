به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت محتویات خودرو در خرم‌آباد، پیگیری موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرم‌آباد با اقدامات پلیسی و رصدهای اطلاعاتی دو سارق سابقه‌دار را دراین‌رابطه شناسایی و طی دو عملیات جداگانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر که در ادامه روند تحقیقات پلیس سارقان دستگیر شده به ۱۵ فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، ضمن هشدار به سارقان که پلیس با قاطعیت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد از شهروندان خواست، وسایل نقلیه خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ‌مخفی، قفل فرمان، قفل پدال، قفل‌سوئیچی و سایر وسایل تأخیری و بازدارنده تجهیز نمایند و هرگونه مورد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.