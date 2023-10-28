وعده حماس برای آزادی ۸ گروگان روسی-اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عضو ارشد حماس که در رأس هیأتی از این حزب در حال دیدار از مسکو است گفت: وزارت خارجه روسیه فهرستی از ۸ نفر ارایه کرد که همگی دو شهروندی (دو تابعیتی) هستند.

میخاییل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد: «در جریان نشستی که با نمایندگان حماس در مسکو داشتیم، فهرست پیشنهادی آزادی ۸ تن از گروگانان روسی را مطرح کردیم و حماس نیز وعده همکاری برای آزادی آنان را داد.»

در همین راستا، موسی ابومرزوق، معاون دفتر سیاسی جنبش فلسطینی حماس تأیید کرد که این جنبش با در نظر گرفتن ماهیت رابطه با مسکو، به درخواست‌های روسیه در مورد بازداشت‌شدگانی که تابعیت روسی را دارند نگاه مثبت‌تری دارد.

ابومرزوق افزود: «دعوت از رهبران جنبش حماس برای بازدید از مسکو پیامی به تمام جهان است که روسیه حماس را یک جنبش آزادیبخش ملی می‌داند نه یک جنبش تروریستی.»

وی خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه موضعی تقدیرآمیز از جنبش حماس و مبارزه مردم فلسطین دارد وهمواره از موضع ملت فلسطین در شورای امنیت و سازمان ملل متحد حمایت سیاسی کرده است.

گفتنی است کرملین پیشتر میزبان نمایندگانی از جنبش حماس در مسکو بود و یکی از محورهای مذاکرات میخاییل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه با هیات حماس، موضوع آزادی گروگان‌ها با ملیت روسی نزد حماس بود.