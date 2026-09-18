به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز، با اشاره به جایگاه این شاعر در فرهنگ و ادبیات ایران اظهار کرد: نامگذاری روز شعر و ادب فارسی به نام شهریار انتخابی حکیمانه برای پاسداشت یکی از مفاخر بزرگ فرهنگ و ادب ایران است و این مناسبت فرصتی برای ادای دین به بزرگان و سرمایههای فرهنگی کشور فراهم میکند.
وی با بیان اینکه شهریار در مقاطع مختلف فرهنگی و اجتماعی همچنان برای جامعه امروز دارای کارکرد است، افزود: شهریار به ما نیاز ندارد؛ ما در این عصر و زمان به شهریار نیاز داریم و باید از قابلیتهایی که موجب ماندگاری این شاعر شده است، برای پاسخ به نیازهای فرهنگی جامعه بهره بگیریم.
شهریار؛ نقطه اتصال نسلهای شعر فارسی
استاندار آذربایجان شرقی یکی از ویژگیهای برجسته شهریار را نقش او در ایجاد پیوند میان جریانهای مختلف ادبی دانست و گفت: شهریار عامل وصل بود، نه عامل فصل؛ او در نقطه عطف میان نسل کلاسیک شعر فارسی از حافظ و سعدی تا جریانهای نوظهور شعر قرار دارد و میتواند نقطه اتکایی برای ارتباط میان این دو نسل باشد.
سرمست ادامه داد: شهریار همچنین میان فرهنگ فولکلوریک و فرهنگ مدرن و جدید، پیوندی ماندگار ایجاد کرده و در ارتباط میان عناصر فرهنگی زبان فارسی و ترکی نیز جایگاهی ویژه دارد.
وی با اشاره به ظرفیت شعر شهریار در عرصه دیپلماسی فرهنگی بیان کرد: در شرایطی که به دیپلماسی منطقهای و عمومی بیش از گذشته نیاز داریم، شهریار میتواند یک سرمایه فرهنگی و نقطه اتکای مؤثر برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.
شعر شهریار؛ ظرفیت دیپلماسی فرهنگی ایران
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفر رئیسجمهور به جمهوری آذربایجان گفت: در سفر دکتر پزشکیان به باکو، یکی از لحظات اثرگذار، قرائت شعر شهریار در پایان سخنرانی رئیسجمهور بود؛ واکنش حاضران و بهویژه الهام علیاف نشان داد که شعر شهریار تا چه اندازه میتواند در ایجاد پیوند میان فرهنگ ایران و جمهوری آذربایجان نقشآفرین باشد.
وی افزود: این ظرفیت فرهنگی میتواند در ارتباط میان اقوام، فرهنگها و خردهفرهنگهای مختلف کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد و شعر شهریار از «حیدربابایه سلام» تا غزلها و دیگر سرودههایش، قابلیت ایجاد این پیوند را دارد.
سرمست، شهریار را نماد همافزایی فرهنگی دانست و گفت: در شرایطی که جامعه به همبستگی ملی و همافزایی نیاز دارد، شعر شهریار میتواند در تقویت این پیوندها نقش داشته باشد و ما به داشتن چنین سرمایه فرهنگی که تار و پود آن با عشق، حماسه، عرفان و میهندوستی تنیده شده است، افتخار میکنیم.
پیوند تغزل شهریار با دردهای اجتماعی
وی با اشاره به ویژگیهای ادبی شعر شهریار اظهار کرد: شهریار در مواجهه با تحولات مدرن و جریانهای ادبی توانست با ارائه ترکیبی منحصر به فرد از «سهل و ممتنع»، ماندگار شود و دریافت که برای ماندگاری نباید تنها بر فرم و تکنیک تکیه کرد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: شهریار جوهر تغزل را با درد اجتماعی پیوند زد و همین ویژگی یکی از رازهای ماندگاری شعر اوست؛ آثار این شاعر نشان میدهد که چگونه با ظرافت توانست زبان مادری را نه به عنوان رقیب، بلکه به عنوان بال پرواز زبان فارسی و ذهن ایرانی به کار گیرد.
سرمست تأکید کرد: شهریار نشان داد هویت ایرانی یک هویت تکبعدی نیست، بلکه رنگینکمانی است که در آن زبان فارسی و ترکی در کنار یکدیگر میتوانند تجلیبخش یک حقیقت واحد باشند.
ضرورت تبدیل میراث شهریار به موضوع پژوهش دانشگاهی
وی با اشاره به ابعاد مختلف شعر شهریار گفت: پیوند با عرفان اجتماعی، میراث شعر شیعی و آیینی و نوستالژی اصیل از جمله مؤلفههایی است که در ماندگاری آثار شهریار نقش داشته است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نفوذ فرهنگهای بیگانه و تقلیل زبان به کلمات روزمره و سطحی میتواند اصالت کلام را تهدید کند، گفت: راه مقابله با این روند بستن درها نیست، بلکه باید بر تولید محتوای غنی و حمایت از جریانهای نوظهور ادبی استوار باشد.
سرمست بر ضرورت ایجاد کرسیهای نقد و پژوهش ادبی در دانشگاههای تبریز و دیگر دانشگاههای کشور تأکید کرد و افزود: باید میراث شهریار را از حصار خاطرهبازی خارج و به عرصه پژوهشهای آکادمیک وارد کنیم.
وی ادامه داد: بزرگداشت مفاخر و برگزاری چنین مراسمی ضروری است، اما باید برای آنها خروجی مشخصی تعریف کنیم و این مباحث را در دانشگاهها جاری و ساری کنیم؛ بهگونهای که بزرگداشت شهریار و میراث ادبی او به یک روز محدود نشود و در تمام ۳۶۵ روز سال مورد توجه و پژوهش قرار گیرد.
آذربایجان شرقی میتواند سفیر فرهنگی ایران در منطقه باشد
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ادبیات در دیپلماسی فرهنگی اظهار کرد: باید ادبیات را به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی کشور در منطقه مورد توجه قرار دهیم و آذربایجان شرقی میتواند در این زمینه به عنوان سفیر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه نقشآفرینی کند.
سرمست گفت: بهرهگیری از ظرفیت مفاخر ادبی، توسعه پژوهشهای دانشگاهی و استفاده از ادبیات در تعاملات فرهنگی منطقه، میتواند یکی از دستاوردهای مهم برگزاری همایشها و برنامههای مرتبط با بزرگداشت شهریار باشد.
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