به گزارش خبرنگار مهر، یک فعال حوزه تولید رادیوداروها در آیین اختتامیه بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی هسته‌ای ایران در تبریز، با اشاره به روندهای جدید این حوزه اظهار کرد: پزشکی هسته‌ای در جهان وارد دوره‌ای شده که ترانوستیک و استفاده همزمان از ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی رادیوداروها، نقش پررنگی در آن دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه و بومی‌سازی درمان‌های ترانوستیک در کشور انجام شده و برخی از رادیوداروهای هدفمند در اختیار بیماران ایرانی قرار گرفته است.

وی با اشاره به رادیوداروهایی مانند گالیوم-۶۸ و لوتتیوم-۱۷۷ مبتنی بر PSMA و DOTATATE گفت: در این مسیر، ترکیب تصویربرداری و درمان به تحقق رویکرد «آنچه می‌بینیم، درمان می‌کنیم» کمک کرده است.

حرکت به سمت درمان‌های هدفمند آلفازا

این فعال حوزه تولید رادیودارو ادامه داد: یکی از مسیرهای مهم آینده پزشکی هسته‌ای، توسعه درمان‌های هدفمند آلفازا است؛ حوزه‌ای که تولید ایزوتوپ‌های آلفازا و رادیوداروهای مرتبط با آن به دلیل پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های بالا، نیازمند زیرساخت و دانش تخصصی است.

وی گفت: رادیوداروی اکتینیوم-۲۲۵ در ترکیب با PSMA و DOTATATE در مطالعات بالینی مورد استفاده قرار گرفته و این مطالعات با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، مشهد، شیراز و برخی دانشگاه‌های دیگر دنبال می‌شود.

وی افزود: توسعه این درمان‌ها نباید محدود به تهران باشد و باید ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف کشور نیز در این فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه رادیوداروی سرب-۲۱۲

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه رادیوداروی مبتنی بر سرب-۲۱۲ خبر داد و گفت: ایزوتوپ سرب-۲۱۲ تولید شده و برنامه این است که رادیوداروی Pb-212-PSMA در آینده نزدیک در اختیار قرار گرفته و مطالعات بالینی آن آغاز شود.

وی با اشاره به روند توسعه فناوری‌های جدید در پزشکی هسته‌ای اظهار کرد: کشور در برخی حوزه‌ها در مرز دانش حرکت می‌کند و هدف این است که در توسعه فناوری‌های جدید صرفاً دنبال‌کننده دستاوردهای دیگر کشورها نباشیم.

فعال حوزه تولید رادیودارو، دوزیمتری شخصی‌سازی‌شده و هوش مصنوعی را از دیگر محورهای آینده پزشکی هسته‌ای عنوان کرد و گفت: پروژه‌هایی در این زمینه در حال پیگیری است تا میزان و نحوه دریافت دوز درمانی متناسب با ویژگی‌های هر بیمار تعیین شود.

وی ادامه داد: آینده پزشکی هسته‌ای به سمت انتخاب دقیق‌تر درمان حرکت می‌کند و در این مسیر باید به جای یک نسخه درمانی مشابه برای همه بیماران، ویژگی‌های فردی هر بیمار، نوع بیماری و شرایط درمانی او مورد توجه قرار گیرد.

تحریم‌ها و زنجیره تأمین رادیودارو

وی با اشاره به شرایط خاص تولید و تأمین رادیودارو در کشور اظهار کرد: توسعه این حوزه نیازمند یک اکوسیستم گسترده شامل متخصصان پزشکی هسته‌ای، داروسازان هسته‌ای، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان انرژی اتمی است.

وی افزود: محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات زنجیره تأمین، فرایند تولید و دسترسی به برخی مواد و تجهیزات را دشوار می‌کند و تأمین پایدار رادیودارو نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری میان بخش‌های مختلف است.

فعال حوزه تولید دارو توسعه زیرساخت‌ها را یکی از نیازهای اساسی آینده پزشکی هسته‌ای دانست و گفت: در اسناد و برنامه‌های ملی، توسعه شبکه تشخیص و درمان سرطان و ایجاد قطب‌های پزشکی هسته‌ای در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد ظرفیت‌های تخصصی در استان‌های مختلف می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات پیشرفته پزشکی هسته‌ای را افزایش دهد و از تمرکز امکانات در چند شهر جلوگیری کند.

پزشکی هسته‌ای نیازمند همکاری بین‌رشته‌ای است

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان رشته‌های مختلف پزشکی تأکید کرد و گفت: توسعه پزشکی هسته‌ای بدون همکاری میان متخصصان این حوزه، متخصصان سرطان، جراحان، داروسازان هسته‌ای و سایر گروه‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست.

تولیدکننده رادیودارو افزود: درمان‌های نوین رادیودارویی باید در قالب یک رویکرد چندرشته‌ای دنبال شود تا انتخاب بیمار، نوع رادیودارو، میزان دوز و روند درمان با مشارکت گروه‌های تخصصی مختلف انجام گیرد.

پزشکی هسته‌ای فراتر از درمان سرطان

وی با بیان اینکه کاربردهای پزشکی هسته‌ای به حوزه سرطان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در سال‌های آینده استفاده از این فناوری در حوزه‌هایی مانند بیماری‌های عصبی، قلبی، التهابی، بیماری‌های مفاصل و بررسی محیط تومور نیز گسترش خواهد یافت.

وی گفت: فناوری‌های PET و SPECT ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تشخیص و پایش بیماری‌ها دارند و توسعه رادیوداروهای جدید می‌تواند دامنه کاربرد پزشکی هسته‌ای را افزایش دهد.

تولیدکننده رادیودارو تأکید کرد: مسیر آینده پزشکی هسته‌ای باید از درمان یکسان برای همه بیماران به سمت انتخاب داروی مناسب برای بیمار مناسب، در زمان مناسب و با دوز مناسب حرکت کند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه درمان‌های دقیق‌تر و شخصی‌سازی‌شده در کشور باشد.