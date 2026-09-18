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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیرهای (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طبق آخرین گزارش‌ها، محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حد فاصله ماسال تا مجلار و محدوده‌های مکارود و ولی‌آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های کلرد، بایجان، شاهندشت و رینه، آزادراه پردیس - تهران محدوده جاجرود و محور رشت - قزوین حدفاصل جوکول بندان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار دارای ترافیک سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - پردیس و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است، ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

بر اساس این گزارش، آزادراه قزوین - کرج محدوده‌ های هشتگرد، گلشهر، حد فاصله پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین آزادراه قم - تهران حد فاصل پلائین تا میدان جهاد دارای ترافیک سنگین است.

کد مطلب 6950781
طیبه بیات

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