به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر تبریزی از مجریان طرح ملی ایران دیجیتال و مدیرعامل یک مجموعه دانشبنیان در حاشیه مراسم اختتامیه ایران دیجیتال ۱۴۰۵، با تشریح مسیر طیشده از سال ۱۴۰۲ تاکنون، اظهار کرد: طرح «ایران دیجیتال» ثمره همافزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و وزارت آموزش و پرورش است.
از پایلوت استانی تا مقیاس ملی
وی با اشاره به روند آغازین این طرح توضیح داد: فاز آزمایشی این طرح در سال ۱۴۰۲ با مشارکت چند پلتفرم تخصصی کلید خورد تا زیرساختهای آموزش برنامهنویسی و هوش مصنوعی در استانهای منتخب ایجاد شود. در آن مقطع، پلتفرم «جونیورا» مسئولیت راهبری آموزش در استانهای قم و مازندران را بر عهده داشت و در مجموع، حدود ۷ استان درگیر فرآیند پایلوت شدند.
تبریزی افزود: موفقیت فاز آزمایشی، زمینه را برای اجرای طرح کلان در مقیاس کشوری از ابتدای اردیبهشتماه ۱۴۰۴ فراهم کرد. در این مرحله، با تفکیک وظایف، دو مسیر اجرایی ایجاد شد؛ یکی در تعامل با معاونت علمی ریاستجمهوری و دیگری با هدایت وزارت ارتباطات. پلتفرم «جونیورا» بهعنوان مجری بخشِ معاونت علمی، مسئولیت پیشبرد این طرح را عهدهدار شد.
عبور از هدفگذاری اولیه با مشارکت ۴ میلیون نفری
مجری طرح ملی ایران دیجیتال با تأکید بر استقبال گسترده از این دوره، تصریح کرد: اگرچه در ابتدای مسیر، هدفگذاری اولیه برای آموزش یک میلیون دانشآموز ترسیم شده بود، اما امروز با گذشت یکسالونیم از آغاز رسمی طرح، دادهها حکایت از مشارکت بیش از ۳.۵ میلیون دانشآموز در دو پلتفرم مجری دارد. با احتساب جامعه معلمان آموزشدیده در این بستر، در مجموع حدود ۴ میلیون نفر تحت آموزشهای این طرح قرار گرفتهاند.
وی در خصوص نحوه سطحبندی و پویایی آموزشها گفت: آموزشهای هوش مصنوعی در ۷ سطح طراحی شده است تا متناسب با دانشِ پایه دانشآموزان، از سطوح مبتدی تا مباحث پیشرفته تئوری و عملی را پوشش دهد. تمرکز اصلی ما بر دوره متوسطه اول بود، اما با توجه به استقبال صورتگرفته و نیازسنجیهای جدید، این فرآیند آموزشی همچنان باز است و محدود به اختتامیه نیست.
مدیر عامل مجموعه دانش بنیان کوئرا درباره چشمانداز آینده این طرح بیان کرد: با توجه به تجربه موفقیتآمیز فازهای گذشته، هدفگذاری جدیدی برای پوشش ۸ میلیون دانشآموز مقاطع متوسطه اول و دوم تدوین شده است. همچنین برنامهریزیهای کلان برای الحاق دوره ابتدایی به طرح ایران دیجیتال از سال آینده در دستور کار قرار دارد.
چشم انداز آموزش ۱۷ میلیون دانش آموز تا ۱۴۰۶
وی در پایان خاطرنشان کرد: غایت این مسیر که برای سال ۱۴۰۶ ترسیم شده، تحت پوشش قرار دادن کل جمعیت ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفری دانشآموزان کشور است. محتوای آموزشی بهگونهای طراحی شده که حتی دانشآموزانِ در مراحل ابتدایی سوادآموزی نیز بتوانند گامبهگام با مفاهیم پایهای هوش مصنوعی آشنا شده و در مسیر حرفهای شدن قرار گیرند.
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