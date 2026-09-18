استاندار کرمان: مجتمع کشت و صنعت در شهرستان بردسیر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه ۲۷ شهریور ماه در اختتامیه جشنواره گندم نگار و تجلیل از کشاورزان نمونه شهرستان بردسیر گفت: اتفاقات خوبی در راستای توسعه و آبادانی شهرستان بردسیر در حال رخ دادن است و علاوه بر فعالیتهای حوزه صنعتی و معدنی شاهد خواهیم بود که بردسیر به قطب گردشگری استان کرمان تبدیل شود.
طالبی، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان بردسیر و مناطق لالهزار، گلزار و نگار، افزود: بنای ایجاد مجتمع کشت و صنعت را در بردسیر گذاشتهایم.
وی ادامه داد: بردسیر تنها در حوزههای صنعتی و معدنی فعال نیست، بلکه در بخشهای کشاورزی، دامپروری و گردشگری نیز ظرفیتهای بزرگی دارد که باید به منصه ظهور برسد.
استاندار کرمان گفت: در بحث رویدادمحوری که برای معرفی ظرفیتهای استان کرمان دنبال میکنیم، شهرستان بردسیر نقش موثری دارد.
دومین جشنواره گندم نگار ۲۵ تا ۲۷ شهریور ماه با محوریت گندم و ظرفیتهای کشاورزی نگار برگزار شد و فرصتی برای معرفی توانمندیهای تولیدی منطقه بود.
در این آیین با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی تمبر یادبود دومین جشنواره گندم نگار نیز رونمایی شد.
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