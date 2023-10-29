انتخابات فرصتی برای نمایش وحدت و همدلی است

صاحب گل صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: ملت بزرگ ایران از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف حضوری فعال و مؤثر در صحنه داشته اند، که شرکت در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان رهبری یکی از همین نمونه‌های شاخص بوده که در راستای حمایت از نظام اسلامی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در امسال دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا از سال گذشته تاکنون حساسیت‌هایی به وجود آمد و دشمنان در صدد ضربه زدن به کشور و نظام بوده اند، بنابراین مردم ایران پرشور تر از گذشته در صحنه می آیند و انتخاباتی باشکوه‌تر از قبل برگزار می‌شود.

صالحی ادامه داد: نخبگان و تحصیل کردگان جامعه ایرانی و مردم خاش به خوبی از انتخابات استقبال کرده اند و بر حسب آماری نشان دهنده گرمایی انتخابات امسال خواهیم بود.

وی اظهار کرد: حضور گرم و پرشور مردم در انتخابات سبب تحکیم و ثبات پایه‌های نظام و ایجاد یاس و شکست در جبهه دشمنان داخلی و خارجی می‌شود.