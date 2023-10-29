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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک؛

رکسانا رازقیان به نهمی آسیا قناعت کرد

رکسانا رازقیان به نهمی آسیا قناعت کرد

در پایان مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک قایقرانی اسلالوم در توکیو ژاپن رکسانا رازقیان در رتبه نهم کایاک بانوان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک قاره‌ای که از روز گذشته در مرکز کانو اسلالوم کاسای شهر توکیو کشور ژاپن آغاز شده بود، امروز یکشنبه هفتم آبان در مرحله نیمه‌نهایی و فینال ادامه پیدا کرد.

رکسانا رازقیان تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها در مسابقات امروز ابتدا در دور نیمه‌نهایی رقابت کرد و پس از قرارگیری در بین ده قایقران برتر راهی فینال شد.

در مسابقه فینال رازقیان در رقابت با ۳ نماینده چین، ۳ ورزشکار از ژاپن، ۲ ورزشکار از چین تایپه و نماینده قزاقستان با زمان ۱۵۲.۹۵ ثانیه جایگاه نهم را کسب کرد.

ورزشکاران چین، ژاپن و چین تایپه در این رقابت اول تا سوم شدند و سهمیه قاره آسیا در کایاک بانوان به چین رسید.

در کایاک بانوان این رقابت ۱۴ ورزشکار از کشورهای چین، ژاپن، چین تایپه، قزاقستان، تایلند و ایران حضور داشتند.

کد مطلب 5924589

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