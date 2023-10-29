قیمت سکه و طلا ۷ آبان ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۷ آبان ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسیده تا نسبت به روز گذشته کاهش قیمت نزدیک به ۵۰۰ هزار تومانی را نشان دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۶۰ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۹.۴۹۳.۰۰۰ ۵.۰۶۰.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ ۱.۴۶۲.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۳۸۸.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۴۹۱.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۹۹۳.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۵۲۷.۸۰۰ ۲۴ عیار ۳.۳۷۴.۶۰۰ طلای دست دوم ۲.۴۹۷.۲۰۰ مثقال طلا ۱۰.۹۶۰.۰۰۰ انس طلا ۲۰۰۶ دلار و ۳۶ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به علت تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه همان ۲۰۰۶ دلار و ۳۶ سنت است.