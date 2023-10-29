قیمت سکه و طلا ۷ آبان ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۷ آبان ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسیده تا نسبت به روز گذشته کاهش قیمت نزدیک به ۵۰۰ هزار تومانی را نشان دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۶۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۹.۴۹۳.۰۰۰
|۵.۰۶۰.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۹۰۰.۰۰۰
|۱.۴۶۲.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۶۰۰.۰۰۰
|۳.۳۸۸.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۶۰۰.۰۰۰
|۴.۴۹۱.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۰۰۰.۰۰۰
|۲.۹۹۳.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۵۲۷.۸۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۳۷۴.۶۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۴۹۷.۲۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۹۶۰.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۰۶ دلار و ۳۶ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به علت تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه همان ۲۰۰۶ دلار و ۳۶ سنت است.
نظر شما