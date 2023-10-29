اساتید و دانشجویان ایلام جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه امروز اساتید و دانشجویان دانشگاه ایلام با تجمع در مقابل دانشگاه و با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها و دست نوشته‌ها، با سر دادن شعار جنایات رژیم دیو سیرت صهیونیستی علیه مردم مظلوم نوار غزه را محکوم کردند.

همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد نیز در تجمعی خود جوش با راهپیمایی در محوطه دانشگاه و تعطیلی کلاس درس خشم، نفرت و انزجار خود را از جنایات ددمنشانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان را محکوم کردند.

دانشگاهیان در این تجمع با قرائت قطعنامه‌ای سکوت خفت بار مجامع بین المللی در قبال جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی انتقاد و خواستار واکنش کشورهای اسلامی و اتحادیه‌های منطقه‌ای برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه شدند.

مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، غزه تنها نیستید، مرگ بر رژیم کودک کش از شعارهای دانشجویان و اساتید در این تجمع بود.