جنایات جنگی رژیم صهیونیستی با حمایت از محور مقاومت متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه مرتضی محمودوند و سیداحمد آوایی دیگر اعضای کمیسیون که در سفری منطقه‌ای به عراق و لبنان سفر کرده‌اند، در بیروت علاوه بر انجام دیدارهایی با فعالان محور مقاومت، با حضور در گلزار شهدای مقاومت ضمن قرائت فاتحه‌ای به مقام شامخ شهدا از جمله حاج عماد و جهاد مغنیه و مصطفی بدرالدین ادای احترام کردند.

هیأت اعزامی از مجلس شورای اسلامی پس از پایان مأموریت و تقدیم نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به نبیه بری رئیس مجلس لبنان، وارد دمشق پایتخت کشور سوریه شدند و مورد استقبال مسئولان پارلمانی سوری قرار گرفتند.

عمار اسد نایب رئیس کمیسیون امور عربی و خارجی، مفتِح نصرالله نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، عیطان العیطان عضو کمیسیون امنیت ملی، هیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و محمدهادی مشهدیه عضو گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران نمایندگان سوریه از هیأت ایرانی استقبال کردند.

ابراهیم عزیزی در مراسم استقبال از هیأت ایرانی، گفت: در این مقطع حساس باید اتحاد و حمایت محور مقاومت از فلسطین را به گونه‌ای پیش ببریم که جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه متوقف شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این سفر منطقه‌ای از بغداد به بیروت رفتیم و پیام مکتوب رئیس مجلس شورای اسلامی را به همتایان ایشان در عراق و لبنان رساندیم.

نایب رئیس کمیسیون امور عربی و خارجی مجلس سوریه: دشمن چهره زشت خود را در غزه آشکار کرد

عمار اسد نایب رئیس کمیسیون امور عربی و خارجی مجلس نمایندگان سوریه نیز در این دیدار، گفت: روابط ایران و سوریه از زمان انقلاب اسلامی در ایران و حافظ اسد آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.

این مقام پارلمانی سوری بیان کرد: دشمن چهره زشت خود را در غزه آشکار کرده است و اکنون بیشتر مشخص می‌شود که محور مقاومت موضع خوبی در برابر دشمنان غربی گرفته است.

گفتنی است، هیأت پارلمانی کشورمان در جریان سفر به دمشق، به زیارت بارگاه مطهر حضرت رقیه (س) نیز مشرف شدند.