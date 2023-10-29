مهری هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور وضعیت زرد هواشناسی در خراسان شمالی اظهار کرد: از روز دوشنبه وزش باد لحظه‌ای شدید، غبار و کاهش کیفیت هوا، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه در پاره‌ای از نقاط با احتمال رگبار و رعد و برق در استان پیش‌بینی می‌شود.

رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: بارش باران در مناطقی از نیمه شمالی استان شامل بخش‌هایی از راز و جرگلان، مانه، سملقان، بجنورد، شیروان، شمال گرمه و جاجرم انتظار می‌رود.

وی در ادامه افزود: وزش باد لحظه‌ای شدید در اغلب نقاط خراسان شمالی به ویژه نیمه جنوبی استان نیز شاهد خواهیم بود.

هاشمی خاطر نشان کرد: کاهش چهار تا شش درجه‌ای دمای هوا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خراسان شمالی نیز پیش‌بینی می‌شود.