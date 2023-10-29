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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

با صدور هشدار زرد هواشناسی؛

آسمان خراسان شمالی باران می‌شود/ کاهش شش درجه‌ای دمای هوا

آسمان خراسان شمالی باران می‌شود/ کاهش شش درجه‌ای دمای هوا

بجنورد_ رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی گفت: بارش باران و کاهش شش درجه‌ای دمای هوا از روز دوشنبه در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مهری هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور وضعیت زرد هواشناسی در خراسان شمالی اظهار کرد: از روز دوشنبه وزش باد لحظه‌ای شدید، غبار و کاهش کیفیت هوا، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه در پاره‌ای از نقاط با احتمال رگبار و رعد و برق در استان پیش‌بینی می‌شود.

رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: بارش باران در مناطقی از نیمه شمالی استان شامل بخش‌هایی از راز و جرگلان، مانه، سملقان، بجنورد، شیروان، شمال گرمه و جاجرم انتظار می‌رود.

وی در ادامه افزود: وزش باد لحظه‌ای شدید در اغلب نقاط خراسان شمالی به ویژه نیمه جنوبی استان نیز شاهد خواهیم بود.

هاشمی خاطر نشان کرد: کاهش چهار تا شش درجه‌ای دمای هوا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خراسان شمالی نیز پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5924727

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