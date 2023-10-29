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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

سرهنگ حمیدی:

۵۰ درصد از توقیف خودروها مربوط به تخلفات حادثه‌ساز است

۵۰ درصد از توقیف خودروها مربوط به تخلفات حادثه‌ساز است

سرکلانتر شرق پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حدود ۵۰ درصد از توقیف‌ها در سرکلانتری شرق مربوط به تخلفات حادثه ساز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدی سرکلانتر شرق پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از توقیف‌ها در سرکلانتری شرق مربوط به تخلفات حادثه ساز است گفت: با اعمال قانون و توفیقات خوبی که داشته‌ایم این میزان تخلف کاهش یافته است.

سرهنگ حمیدی با اشاره به تشکیل تیم ویژه برخورد با تخلفات موتور سواران در مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تهران بزرگ گفت: پلیس در بحث کاهش تخلفات حادثه ساز مانند سرعت، سبقت و حرکات مارپیچ در چندین بزرگراه در سرکلانتری شرق از جمله بزرگراه‌های امام رضا (ع)، باقری، شهید سلیمانی، دوران و خیابان دماوند به صورت ویژه تاکید دارد.

وی گفت: بیشترین آمار تخلف و تصادفات موتور سواران در منطقه ۱۴ پلیس راهور پایتخت است که با تشکیل گروه، در ۵ منطقه از سرکلانتری شرق، این تیم‌ها از ساعت ۸ تا ساعت ۱۵ با تخلفات موتورسیکلت سواران برخورد می‌کنند.

سرهنگ حمیدی گفت: با اجرای این طرح، شاهد کاهش تخلفات و تصادفات موتورسواران بوده‌ایم و امیدواریم با استمرار این طرح‌ها و اقدامات پلیس به نتایج مطلوبی برسیم.

وی افزود: یکی دیگر از معضلات شرق تهران، وجود وانت بارهای میوه فروش و دست‌فروشان در محدوده‌های خیابان ۱۷ شهریور، میدان خراسان، خیابان خاوران و خیابان اقبال است که با همکاری پلیس پیشگیری از توقف دوبله و مزاحم‌هایی که امنیت ترافیکی شهروندان را در این محدوده‌ها مختل و باعث ایجاد ترافیک می‌شدند، پاکسازی شده است.

کد مطلب 5924731

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