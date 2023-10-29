به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدی سرکلانتر شرق پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از توقیفها در سرکلانتری شرق مربوط به تخلفات حادثه ساز است گفت: با اعمال قانون و توفیقات خوبی که داشتهایم این میزان تخلف کاهش یافته است.
سرهنگ حمیدی با اشاره به تشکیل تیم ویژه برخورد با تخلفات موتور سواران در مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تهران بزرگ گفت: پلیس در بحث کاهش تخلفات حادثه ساز مانند سرعت، سبقت و حرکات مارپیچ در چندین بزرگراه در سرکلانتری شرق از جمله بزرگراههای امام رضا (ع)، باقری، شهید سلیمانی، دوران و خیابان دماوند به صورت ویژه تاکید دارد.
وی گفت: بیشترین آمار تخلف و تصادفات موتور سواران در منطقه ۱۴ پلیس راهور پایتخت است که با تشکیل گروه، در ۵ منطقه از سرکلانتری شرق، این تیمها از ساعت ۸ تا ساعت ۱۵ با تخلفات موتورسیکلت سواران برخورد میکنند.
سرهنگ حمیدی گفت: با اجرای این طرح، شاهد کاهش تخلفات و تصادفات موتورسواران بودهایم و امیدواریم با استمرار این طرحها و اقدامات پلیس به نتایج مطلوبی برسیم.
وی افزود: یکی دیگر از معضلات شرق تهران، وجود وانت بارهای میوه فروش و دستفروشان در محدودههای خیابان ۱۷ شهریور، میدان خراسان، خیابان خاوران و خیابان اقبال است که با همکاری پلیس پیشگیری از توقف دوبله و مزاحمهایی که امنیت ترافیکی شهروندان را در این محدودهها مختل و باعث ایجاد ترافیک میشدند، پاکسازی شده است.
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