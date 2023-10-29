به هدف اصلی خود مقابل چین تایپه رسیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزمون در کنفرانس خبری پس از بازی تیم ملی فوتبال بانوان ایران مقابل چین تایپه گفت: در ابتدا یک خدا قوت به تمام شاگردانم و کادر فنی می گویم. تمام برنامه‌هایی که در این بازی داشتیم، بچه‌ها به خوبی در زمین پیاده کردند. در بازی اول برابر استرالیا می‌دانستیم با تیم قوی و سرسختی مسابقه داریم. در دیدار امروز برایر چین تایپه علاوه بر اینکه خط دفاع را کنترل کردیم، موقعیت‌های زیادی روی دروازه حریف خلق کردیم. سه موقعیت جدی در نیمه دوم داشتیم و می‌توانستیم برنده بازی باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران افزود: بازیکنان چین تایپه بسیار سرعتی بودند. در این دو روز سعی کردیم با ریکاوری مناسب بازیکنان را برای مسابقه امروز آماده کنیم. دو تعویض اجباری داشتیم و بازیکنان جوان‌تر را به جای آنها به زمین آوردیم، بعد از آن سعی کردیم بازی را کنترل کنیم.

آزمون بیان کرد: تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ با چین تایپه همگروه بود و ۵ گل از این تیم دریافت کرده بود، البته آن زمان من سرمربی این تیم نبودم. ولی امروز شاهد این پیشرفت بودیم و مطمئنا در آینده فوتبال بانوان ایران حرف‌های زیادی در آسیا خواهد داشت. زمانی که هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفتم، سعی کردم ساختار سازی کنم. هدف اصلی ما امروز این بود که بازی را به چین تایپه واگذار نکنیم و چهره جدید فوتبال بانوان ایران را به همگان نشان دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان درباره اینکه دروازه‌بان ایران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گفت: از وقتی که زهرا خواجوی دروازه‌بان تیم‌های ملی فوتبال جوانان و زیر ۲۳ سال بود او را کاملا می‌شناسم. جدا از تمرین تیمی خودش به صورت انفرادی نیز تمرینات روزانه اش را منظم پیگیری می‌کند. انگیزه بسیار زیادی دارد. همین طور سطح فوتبالش هم خیلی بالاست و نقطه قوت تیم ملی ایران است. وقتی در درون دروازه قرار می‌گیرد، همه ما یک اطمینان خاطری داریم.

وی در پایان درباره بازی آخر برابر فیلیپین گفت: ما امروز بازی این تیم را برابر استرالیا در ورزشگاه دیدیم. هشت گل از میزبان دریافت کرد. مطمئنا با تمام قوا به مصاف فیلیپین می‌رویم و می‌خواهیم سربلند از زمین مسابقه بیرون بیاییم.