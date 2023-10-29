رایزنی امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان درباره آخرین تحولات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان در خصوص آخرین تحولات غزه گفت‌وگو کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی و در ادامه رایزنی‌های مستمر تهران و ریاض، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان آخرین تحولات فلسطین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

ضرورت اقدام جمعی منطقه‌ای و بین المللی برای توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان، ارسال مستمر کمک‌های انسانی و مقابله با کوچ اجباری ساکنان غزه، در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

تاکید بر استمرار رایزنی‌های بین دو کشور، از دیگر موضوعات مورد گفت‌وگوی وزرای امور خارجه در این تماس تلفنی بود.